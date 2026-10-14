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Радники Трампа помиляються щодо завершення війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Президент України в інтерв’ю Пірсу Моргану розкритикував підхід радників Трампа до завершення війни. Він також згадав ризик втрати розвідданих США.

Радники Трампа помиляються щодо завершення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радники президента США Дональда Трампа помиляються щодо того, як має завершитися російсько-українська війна. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, передає УНН.

Деталі

Якщо ти посередині, ти маєш залишатися посередині, а не на неправильному боці. Я думаю, що радники Трампа помиляються. Я не знаю, хто підштовхує його на неправильний бік. Це не той бік історії, який є правильним

- зазначив Зеленський.

Додатково

До того УНН повідомляв, що Володимир Зеленський заявив, що відчуває, що його зрадили через угоду президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна щодо постачання пального до США. Він зазначив, що Україна втрачає сильного партнера.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові отримували попередження про можливе призупинення обміну розвідувальними даними зі США.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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Україна