Радники Трампа помиляються щодо завершення війни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що радники президента США Дональда Трампа помиляються щодо того, як має завершитися російсько-українська війна. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Пірсу Моргану, передає УНН.

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Якщо ти посередині, ти маєш залишатися посередині, а не на неправильному боці. Я думаю, що радники Трампа помиляються. Я не знаю, хто підштовхує його на неправильний бік. Це не той бік історії, який є правильним - зазначив Зеленський.

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До того УНН повідомляв, що Володимир Зеленський заявив, що відчуває, що його зрадили через угоду президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна щодо постачання пального до США. Він зазначив, що Україна втрачає сильного партнера.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові отримували попередження про можливе призупинення обміну розвідувальними даними зі США.