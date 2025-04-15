Сумська область

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Зеленський заявив, що удари рф – це атака на дипломатію та мирні зусилля. Він закликав США та Європу до жорсткої реакції на агресію, щоб примусити росію до миру.