Сумська область

Вночі 15 квітня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 дронами. Збито 26 «Shahed», 19 імітаторів втрачено, постраждали Сумщина та Донеччина.
Прикордонники 5-го загону зірвали спробу прориву ворога на Сумщину. Знищено штурмові групи, техніку та засоби зв’язку окупантів, які намагались зайти на територію області.
Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.
Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.
12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 135 авіаційних ударів та понад 6600 обстрілів, залучивши 2709 дронів-камікадзе.
Сили оборони стримують наступ окупантів, щодня відбиваючи атаки. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де відбулося 14 бойових зіткнень.
Прикордоння з росією залишається зоною напруги з ворожими ДРГ та штурмовими групами.
Росія використовує малі штурмові групи, щоб створити "сіру зону" в Сумській області, але українські захисники завдають їм ураження. Щоденно ворог намагається перетнути кордон.
Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.
Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.
Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.
За тиждень росіяни 47 разів штурмували Сумщину, зосереджуючись на Журавці та Басівці. Ворог скинув 307 КАБів, цілячись у хлібокомбінати та молокозаводи.
В Києві пройшов майстер-клас з випікання пасок з борошна, вирощеного на звільнених землях Херсонщини. Ініціатива "Soul of Soil 2.0" має на меті показати світові ціну українського хліба.
Росіяни активізувалися на напрямках Харківської та Сумської областей, але про наступ на обласні центри наразі говорити не можна, наголосив Андрій Коваленко.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ росії на Сумську та Харківську області фактично вже розпочався. Кількість наступальних дій противника збільшилась вдвічі.
Українські військові атакували комплекс складів у Курській області, який використовували війська рф. Знищено ангари, будівлі, техніку та понад 30 окупантів.
Протягом доби 6 квітня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Ворог завдав 23 ракетні та 90 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
російські війська намагаються штурмувати Басівку, але не контролюють її. Українські військові знищують ворога, який намагається закріпитися в селі.
Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.
Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 спроби прориву оборони.
За минулу добу на фронті відбулося 145 бойових зіткнень, найбільше атак росіян зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони відбили численні штурми ворога.
Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.
Президент України відвідав командний пункт на Сумщині, де заслухав доповідь про перебіг Курської операції. Обговорили захист Сумщини та Харківщини, потреби угруповання та боротьбу з ворожими БпЛА.
росіяни 35 разів обстріляли прикордонні території Сумщини вночі та зранку. У Краснопільській та Юнаківській громадах є поранені, пошкоджено будівлі.
Уночі росія продовжила атаки дронами, особливо по Харкову, де постраждали діти. Удари пошкодили енергетичні об'єкти в Сумській та Дніпропетровській областях, залишивши тисячі без світла.
На Сумщині зростає активність диверсійно-розвідувальних груп, особливо в Краснопільській громаді, що межує з Харківщиною. Ворог намагається розширити зону нестабільності та перевірити оборону.
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Сумська та Чернігівська області є основними напрямками ударних дронів рф. Українські військові щоденно збивають ворожі повітряні цілі.
Зеленський заявив, що удари рф – це атака на дипломатію та мирні зусилля. Він закликав США та Європу до жорсткої реакції на агресію, щоб примусити росію до миру.