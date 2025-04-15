Сумська область

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 3752 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 6880 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30213 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 160874 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 139127 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141928 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136320 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136082 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196728 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77735 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 48390 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 61632 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 68060 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 59141 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 39697 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 3770 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 2838 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 18267 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 27853 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 60379 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 9654 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14060 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15872 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111465 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112965 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Сумська область

Область (регіон) України
Новини по темi

рф атакувала Україну балістичною ракетою та 52 безпілотники: збито 26 дронів, 19 - не досягли цілей

Вночі 15 квітня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 дронами. Збито 26 «Shahed», 19 імітаторів втрачено, постраждали Сумщина та Донеччина.

Війна • 10:09 • 892 перегляди

На Сумському напрямку прикордонники знищили штурмові групи противника, техніку та засоби зв’язку

Прикордонники 5-го загону зірвали спробу прориву ворога на Сумщину. Знищено штурмові групи, техніку та засоби зв’язку окупантів, які намагались зайти на територію області.

Війна • 09:27 • 4238 перегляди

Мінагро: умови торгівлі між Україною та ЄС зміняться після АТЗ

Україна та ЄС розроблять компромісний варіант торгівлі, враховуючи інтереси фермерів. Важливо зберегти доступ української агропродукції до європейського ринку.

Економіка • 14 квітня, 13:34 • 5826 перегляди

Понад 40 атак на Донеччині: найбільше - на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися - Генштаб

Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.

Війна • 13 квітня, 15:12 • 2842 перегляди

120 зіткнень, 135 авіаударів, понад 6600 обстрілів за добу: карти Генштабу ЗСУ

12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 135 авіаційних ударів та понад 6600 обстрілів, залучивши 2709 дронів-камікадзе.

Війна • 13 квітня, 05:38 • 4662 перегляди

На фронті відбулося 58 бойових зіткнень, з них 14 на Покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони стримують наступ окупантів, щодня відбиваючи атаки. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де відбулося 14 бойових зіткнень.

Війна • 12 квітня, 13:21 • 3963 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

Прикордоння з росією залишається зоною напруги з ворожими ДРГ та штурмовими групами.

Війна • 12 квітня, 08:46 • 13435 перегляди

У намаганнях створити "сіру зону" окупанти засилають на Сумщину малі штурмові групи - Демченко

Росія використовує малі штурмові групи, щоб створити "сіру зону" в Сумській області, але українські захисники завдають їм ураження. Щоденно ворог намагається перетнути кордон.

Війна • 12 квітня, 08:17 • 4783 перегляди

На фронті 149 боєзіткнень: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.

Війна • 12 квітня, 06:01 • 11191 перегляди

На фронті відбулося 75 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.

Війна • 11 квітня, 14:55 • 10193 перегляди

ЗСУ просунулись біля Часового Яру, ворог біля Торецька та Покровська: карти ISW

Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.

Війна • 11 квітня, 04:20 • 5146 перегляди

Інтенсивність спроб ворога штурмувати прикордоння Сумщини за тиждень зросла на 30% - ОВА

За тиждень росіяни 47 разів штурмували Сумщину, зосереджуючись на Журавці та Басівці. Ворог скинув 307 КАБів, цілячись у хлібокомбінати та молокозаводи.

Війна • 11 квітня, 00:43 • 9515 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

В Києві пройшов майстер-клас з випікання пасок з борошна, вирощеного на звільнених землях Херсонщини. Ініціатива "Soul of Soil 2.0" має на меті показати світові ціну українського хліба.

Суспільство • 9 квітня, 20:14 • 29663 перегляди

Про наступ росіян на Суми і Харків поки не може бути й мови - ЦПД

Росіяни активізувалися на напрямках Харківської та Сумської областей, але про наступ на обласні центри наразі говорити не можна, наголосив Андрій Коваленко.

Війна • 9 квітня, 09:47 • 34775 перегляди

Сирський: ворожий наступ на Сумщину і Харківщину, про який говорив Зеленський, "фактично уже розпочався"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ росії на Сумську та Харківську області фактично вже розпочався. Кількість наступальних дій противника збільшилась вдвічі.

Війна • 9 квітня, 06:56 • 11647 перегляди

ЗСУ вдарили по складах рф у Курській області: ліквідовано понад 30 окупантів

Українські військові атакували комплекс складів у Курській області, який використовували війська рф. Знищено ангари, будівлі, техніку та понад 30 окупантів.

Війна • 8 квітня, 15:37 • 32435 перегляди

За добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень: карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 6 квітня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Ворог завдав 23 ракетні та 90 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Війна • 7 квітня, 05:42 • 5305 перегляди

рф поширює фейк про захоплення Басівки на Сумщині: що відбувається насправді

російські війська намагаються штурмувати Басівку, але не контролюють її. Українські військові знищують ворога, який намагається закріпитися в селі.

Війна • 6 квітня, 18:14 • 14086 перегляди

На фронті за добу 178 бойових зіткнень: карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.

Війна • 6 квітня, 06:00 • 10302 перегляди

Від початку доби фронті сталося 112 зіткнень - в Генштабі назвали найгарячіші напрямки

Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 46 спроби прориву оборони.

Війна • 5 квітня, 14:25 • 15051 перегляди

На фронті за добу 145 боєзіткнень, половина відбулася на двох напрямках: карти Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 145 бойових зіткнень, найбільше атак росіян зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони відбили численні штурми ворога.

Війна • 5 квітня, 07:27 • 13095 перегляди

Вже погодили параметри підтримки: Зеленський заявив, що на підтримку 200 прифронтових громад виділять 2 млрд гривень

Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.

Війна • 4 квітня, 19:53 • 6693 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12778 перегляди

Уряд подвоїв гранти "єРобота" для бізнесу у прифронтових регіонах

Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.

Суспільство • 4 квітня, 11:36 • 8411 перегляди

Дуже важливі кроки й дуже важлива операція: Зеленський заслухав доповідь про перебіг на кордоні з Сумщиною

Президент України відвідав командний пункт на Сумщині, де заслухав доповідь про перебіг Курської операції. Обговорили захист Сумщини та Харківщини, потреби угруповання та боротьбу з ворожими БпЛА.

Війна • 3 квітня, 17:34 • 14412 перегляди

Сумщина: через атаки рф за день двоє поранених, уночі пошкоджено центр дитячої творчості та банк

росіяни 35 разів обстріляли прикордонні території Сумщини вночі та зранку. У Краснопільській та Юнаківській громадах є поранені, пошкоджено будівлі.

Війна • 3 квітня, 05:58 • 5208 перегляди

"Не треба очікувати місяць" російського "ні" на припинення вогню: Зеленський закликав до тиску на росію на тлі чергових атак рф

Уночі росія продовжила атаки дронами, особливо по Харкову, де постраждали діти. Удари пошкодили енергетичні об'єкти в Сумській та Дніпропетровській областях, залишивши тисячі без світла.

Війна • 2 квітня, 08:07 • 18901 перегляди

На Сумщині фіксують збільшення активності диверсійно-розвідувальних груп

На Сумщині зростає активність диверсійно-розвідувальних груп, особливо в Краснопільській громаді, що межує з Харківщиною. Ворог намагається розширити зону нестабільності та перевірити оборону.

Війна • 1 квітня, 19:33 • 11077 перегляди

У ДПСУ назвали найактивніші напрямки ударних дронів з рф

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Сумська та Чернігівська області є основними напрямками ударних дронів рф. Українські військові щоденно збивають ворожі повітряні цілі.

Війна • 29 березня, 23:34 • 14490 перегляди

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Зеленський заявив, що удари рф – це атака на дипломатію та мирні зусилля. Він закликав США та Європу до жорсткої реакції на агресію, щоб примусити росію до миру.

Війна • 29 березня, 19:12 • 39914 перегляди