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The Guardian
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Російський FPV-дрон убив двох цивільних на Сумщині

Київ • УНН

 • 1848 перегляди

У Середино-Будській громаді FPV-дрон убив чоловіків 47 і 57 років. Влада закликала жителів прикордоння евакуюватися.

Російський FPV-дрон убив двох цивільних на Сумщині

росіяни прицільним ударом дрона вбили двох цивільних жителів Сумщини. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, загинули чоловіки віком 57 та 47 років. Ворог атакував їх FPV-дроном, коли вони перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді Шосткинського району.

російські дрони щодня атакують цивільний транспорт у громадах нашої області. Найбільша небезпека - у прикордонні. Там, де оголошена обов’язкова евакуація

- констатував Григоров.

Він закликав жителів не ризикувати життям та скористатися можливістю виїхати у безпечніші місця.

Нагадаємо

Ввечері 4 листопада ворог прицільно атакував ударним БпЛА житловий будинок у Путивльській громаді Сумської області. Загинула 69-річна жінка, її чоловік поранений.

Атака рф по Сумщині: шестеро поранених, пошкоджена інфраструктура01.11.26, 11:02 • 12087 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
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Сумська область