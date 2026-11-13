Російський FPV-дрон убив двох цивільних на Сумщині
Київ • УНН
У Середино-Будській громаді FPV-дрон убив чоловіків 47 і 57 років. Влада закликала жителів прикордоння евакуюватися.
росіяни прицільним ударом дрона вбили двох цивільних жителів Сумщини. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
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За його словами, загинули чоловіки віком 57 та 47 років. Ворог атакував їх FPV-дроном, коли вони перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді Шосткинського району.
російські дрони щодня атакують цивільний транспорт у громадах нашої області. Найбільша небезпека - у прикордонні. Там, де оголошена обов’язкова евакуація
Він закликав жителів не ризикувати життям та скористатися можливістю виїхати у безпечніші місця.
Нагадаємо
Ввечері 4 листопада ворог прицільно атакував ударним БпЛА житловий будинок у Путивльській громаді Сумської області. Загинула 69-річна жінка, її чоловік поранений.
Атака рф по Сумщині: шестеро поранених, пошкоджена інфраструктура01.11.26, 11:02 • 12087 переглядiв