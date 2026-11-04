російський дрон атакував будинок на Сумщині: загинула жінка, її чоловік поранений

Ворог увечері у середу, 4 листопада, прицільно атакував ударним БпЛА житловий будинок у Путивльській громаді Сумської області. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

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За його словами, на жаль, від отриманих важких травм на місці загинула 69-річна жінка.

Її чоловік, який також перебував у будинку, зазнав поранень - констатував Григоров.

Він додав, що медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Нагадаємо

В ніч на 1 листопада російські дрони вдарили по громадах Сумщини, пошкодивши цивільні об’єкти та транспорт. Поранено шестеро людей.

Ворожий дрон атакував ферму на Сумщині: загинула жінка, ще четверо людей постраждали