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російський дрон атакував будинок на Сумщині: загинула жінка, її чоловік поранений

Київ • УНН

 • 662 перегляди

У Путивльській громаді російський ударний дрон влучив у житловий будинок. Загинула 69-річна жінка, її чоловік поранений.

російський дрон атакував будинок на Сумщині: загинула жінка, її чоловік поранений

Ворог увечері у середу, 4 листопада, прицільно атакував ударним БпЛА житловий будинок у Путивльській громаді Сумської області. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на жаль, від отриманих важких травм на місці загинула 69-річна жінка.

Її чоловік, який також перебував у будинку, зазнав поранень

- констатував Григоров.

Він додав, що медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Нагадаємо

В ніч на 1 листопада російські дрони вдарили по громадах Сумщини, пошкодивши цивільні об’єкти та транспорт. Поранено шестеро людей.

Ворожий дрон атакував ферму на Сумщині: загинула жінка, ще четверо людей постраждали24.10.26, 17:05 • 11475 переглядiв

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