російський дрон атакував будинок на Сумщині: загинула жінка, її чоловік поранений
Київ • УНН
У Путивльській громаді російський ударний дрон влучив у житловий будинок. Загинула 69-річна жінка, її чоловік поранений.
Ворог увечері у середу, 4 листопада, прицільно атакував ударним БпЛА житловий будинок у Путивльській громаді Сумської області. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує УНН.
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За його словами, на жаль, від отриманих важких травм на місці загинула 69-річна жінка.
Її чоловік, який також перебував у будинку, зазнав поранень
Він додав, що медики надають постраждалому необхідну допомогу.
Нагадаємо
В ніч на 1 листопада російські дрони вдарили по громадах Сумщини, пошкодивши цивільні об’єкти та транспорт. Поранено шестеро людей.
Ворожий дрон атакував ферму на Сумщині: загинула жінка, ще четверо людей постраждали24.10.26, 17:05 • 11475 переглядiв