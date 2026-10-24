Ворожий дрон атакував ферму на Сумщині: загинула жінка, ще четверо людей постраждали

Російські війська атакували безпілотником ферму з розведення великої рогатої худоби в Конотопському районі Сумської області. Унаслідок удару загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали, двох із них госпіталізували. Про це заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

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Ворог завдав удару по цивільному підприємству, яке займається розведенням великої рогатої худоби, у Конотопському районі.

Загибла – працівниця ферми. Жінка перебувала в епіцентрі удару. За кілька днів їй мало виповнитися 32 роки. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої - йдеться у повідомленні.

Двох постраждалих госпіталізували. За попередньою інформацією, травми неважкі.

Також є загиблі та поранені тварини.

На місці працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

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