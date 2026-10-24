Вражеский дрон атаковал ферму в Сумской области: погибла женщина, ещё четыре человека пострадали

Российские войска атаковали беспилотником ферму по разведению крупного рогатого скота в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла сотрудница предприятия, ещё четыре человека пострадали, двоих из них госпитализировали. Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

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Враг нанес удар по гражданскому предприятию, которое занимается разведением крупного рогатого скота, в Конотопском районе.

Погибшая — сотрудница фермы. Женщина находилась в эпицентре удара. Через несколько дней ей должно было исполниться 32 года. Искренние соболезнования родным и близким погибшей — говорится в сообщении.

Двоих пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, травмы нетяжёлые.

Также есть погибшие и раненые животные.

На месте работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

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