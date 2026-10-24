Вражеский дрон атаковал ферму в Сумской области: погибла женщина, ещё четыре человека пострадали
Киев • УНН
Удар по ферме в Конотопском районе унёс жизнь 31-летней сотрудницы. Четыре человека пострадали, двоих госпитализировали.
Российские войска атаковали беспилотником ферму по разведению крупного рогатого скота в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла сотрудница предприятия, ещё четыре человека пострадали, двоих из них госпитализировали. Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Подробности
Враг нанес удар по гражданскому предприятию, которое занимается разведением крупного рогатого скота, в Конотопском районе.
Погибшая — сотрудница фермы. Женщина находилась в эпицентре удара. Через несколько дней ей должно было исполниться 32 года. Искренние соболезнования родным и близким погибшей
Двоих пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, травмы нетяжёлые.
Также есть погибшие и раненые животные.
На месте работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.
российский дрон атаковал Никопольский район: четверо раненых, среди них подросток в тяжёлом состоянии24.10.26, 16:38 • 1034 просмотра