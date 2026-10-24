Вражеский дрон атаковал ферму в Сумской области: погибла женщина, ещё четыре человека пострадали

$45.0550.44
ukenru
11:43 • 16146 просмотра
Всего 24 ракеты для Patriot за 90 дней - Зеленский раскрыл объемы поставок
10:47 • 18958 просмотра
Зеленский ввёл санкции против причастных к производству российской баллистики
09:44 • 17617 просмотра
95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании
24 октября, 08:37 • 19518 просмотра
Скорость Starlink восстановлена, до более чем 400 км/ч - министр обороны
24 октября, 08:20 • 18945 просмотра
Силы обороны поразили связанные с ракетной программой рф производства и самолёт - Генштаб
24 октября, 07:18 • 18441 просмотра
Новые переговоры США, Украины и рф возможны в Абу-Даби или Швейцарии - Reuters
24 октября, 05:29 • 21051 просмотра
За ночь уничтожили 101 из 126 запущенных рф дронов, до 82% - реактивные
24 октября, 00:58 • 31945 просмотра
Зеленский заявил о готовности завершить войну по нынешней линии фронта
23 октября, 23:56 • 28731 просмотра
Конец войны приблизит только дипломатическое решение вопроса Донбасса — Рубио
23 октября, 21:21 • 26449 просмотра
Трамп пригрозил Украине и России 200%-ными пошлинами, если они не подпишут мирное соглашение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.2м/с
81%
755мм
Популярные новости
Ридли Скотт готовит новый фильм о "Чужом"24 октября, 06:04 • 24772 просмотра
У Starlink фиксируют восстановление работы на свыше 160 км/ч - экс-советник министра обороны24 октября, 06:52 • 20681 просмотра
Япония вводит исторические изменения для 1500-летней императорской монархии 09:10 • 15004 просмотра
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод10:00 • 16765 просмотра
Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к ХэллоуинуPhoto10:41 • 13584 просмотра
публикации
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод10:00 • 16850 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 42897 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 47094 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 42635 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 48908 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джо Байден
Илон Маск
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Иран
Крым
Реклама
УНН Lite
Квентин Тарантино показал первые 17 минут продолжения «Однажды в Голливуде»Video13:31 • 4108 просмотра
Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к ХэллоуинуPhoto10:41 • 13678 просмотра
Япония вводит исторические изменения для 1500-летней императорской монархии 09:10 • 15105 просмотра
Ридли Скотт готовит новый фильм о "Чужом"24 октября, 06:04 • 24867 просмотра
Тренер "Баварии" Венсан Компани потерял сознание на тренировке, его госпитализировали23 октября, 18:46 • 29140 просмотра
Актуальное
Старлинк
Фильм
Х-101
Социальная сеть
Сериал

Вражеский дрон атаковал ферму в Сумской области: погибла женщина, ещё четыре человека пострадали

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Удар по ферме в Конотопском районе унёс жизнь 31-летней сотрудницы. Четыре человека пострадали, двоих госпитализировали.

Вражеский дрон атаковал ферму в Сумской области: погибла женщина, ещё четыре человека пострадали

Российские войска атаковали беспилотником ферму по разведению крупного рогатого скота в Конотопском районе Сумской области. В результате удара погибла сотрудница предприятия, ещё четыре человека пострадали, двоих из них госпитализировали. Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Подробности

Враг нанес удар по гражданскому предприятию, которое занимается разведением крупного рогатого скота, в Конотопском районе.

Погибшая — сотрудница фермы. Женщина находилась в эпицентре удара. Через несколько дней ей должно было исполниться 32 года. Искренние соболезнования родным и близким погибшей

— говорится в сообщении.

Двоих пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, травмы нетяжёлые.

Также есть погибшие и раненые животные.

На месте работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

российский дрон атаковал Никопольский район: четверо раненых, среди них подросток в тяжёлом состоянии24.10.26, 16:38 • 1034 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеАгроновости
Взрывы
Животные
Война в Украине
Сумская область