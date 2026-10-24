российский дрон атаковал Никопольский район: четверо раненых, среди них подросток в тяжёлом состоянии
Киев • УНН
В Покровской громаде ранены трое взрослых и 14-летний мальчик. Ребёнок и 46-летний мужчина находятся в тяжёлом состоянии.
В Покровской общине в результате атаки российского беспилотника получили ранения четыре человека — трое взрослых и 14-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.
Детали
"Четыре человека получили ранения из-за атаки вражеского беспилотника на Покровскую общину Никопольщины. Пострадали трое взрослых и ребенок. Все госпитализированы. 14-летнего мальчика доставили в областную больницу в Днепре. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В тяжелом состоянии находится и 46-летний мужчина", — заявил Александр Ганжа.
По словам чиновника, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним
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