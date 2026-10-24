российский дрон атаковал Никопольский район: четверо раненых, среди них подросток в тяжёлом состоянии

В Покровской общине в результате атаки российского беспилотника получили ранения четыре человека — трое взрослых и 14-летний мальчик. Все пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

"Четыре человека получили ранения из-за атаки вражеского беспилотника на Покровскую общину Никопольщины. Пострадали трое взрослых и ребенок. Все госпитализированы. 14-летнего мальчика доставили в областную больницу в Днепре. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В тяжелом состоянии находится и 46-летний мужчина", — заявил Александр Ганжа.

По словам чиновника, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним

Российский ракетный удар по рынку в Лозовой унес жизни двух женщин. Еще 34 человека получили ранения, спасательные работы продолжаются.