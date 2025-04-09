11 гражданских пострадали в результате двойного ракетного удара по Златополю Лозовского района. Повреждены админздание, 16 жилых домов и другие объекты, возник пожар.
42-летний мужчина из Лозовского района насиловал своих дочерей 10 и 13 лет с весны 2022 года. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, он взят под стражу без права на залог.
На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 субботы произошло 72 боевых столкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где проведено более трети всех атак.
За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.
На перекрестке в Лозовой произошла авария, один автомобиль перевернулся. 35-летний мужчина и его 3-летняя дочь госпитализированы с травмами средней тяжести. Полиция открыла уголовное производство.
Утром 25 июля российские войска атаковали Купянский район Харьковской области тремя КАБами. Пострадал один человек, повреждены несколько домов и автомобилей, за прошедшие сутки в области погибло 3 человека.
Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору Шевченковского района Харькова. В результате атаки пострадали три человека, повреждены по меньшей мере 6 домов и другие объекты инфраструктуры.
В результате российского ракетного удара по Лозовой на Харьковщине погибли двое мужчин, еще четыре человека ранены. По предварительным данным, атака была осуществлена ракетами 'Искандер'.
В результате российского ракетного удара по Лозовой на Харьковщине пострадали по меньшей мере 4 человека, 1 погиб. Спасатели продолжают поиски еще 2 человек под завалами.
Враг атаковал Лозовую и Харьков, нанеся ракетные удары по инфраструктуре и жилым районам. Есть пострадавшие, продолжаются поисковые работы. Власти готовятся к возможным отключениям электроэнергии.
Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.
В результате российских обстрелов в 27 населенных пунктах Харьковской области погибли 3 человека, в том числе 73-летняя женщина, и еще 6 получили ранения.
В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, ранив мирных жителей, в том числе 16-летнюю девочку.
7 апреля российские войска нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, что привело к человеческим жертвам, повреждениям жилых домов, учебных заведений и инфраструктуры.
В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии: некоторые троллейбусные маршруты курсируют по сокращенным маршрутам или не работают.
россияне атаковали Харьков с помощью беспилотников, повредив частный дом и ранив 62-летнего мужчину. К счастью, вражеские атаки шахедов в Лозовском и Харьковском районах не привели к жертвам.
Российские войска совершили ночную атаку на Харьков и область, нанеся удары по энергетической инфраструктуре, жилым районам, и вызвав жертвы: 4 погибших и 12 раненых.
В результате ударов российских беспилотников по Харьковской области погибли 4 человека, в том числе 3 спасателя и 68-летняя женщина, еще 12 получили ранения, были повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.
Четыре человека погибли и 12 получили ранения в результате ночной атаки российских войск на Харьков с применением беспилотников "шахед".
В Харьковской области в результате ночного обстрела загорелся дом. Один человек получил ранения за последние сутки в результате российских атак в регионе.
Российские ракетные и беспилотные атаки повредили телерадиоинфраструктуру в Харьковской и Сумской областях, временно приостановив вещание в нескольких городах.
Российские войска нанесли удар беспилотником и ракетой по жилым домам и нежилому зданию в Харькове, повредили больницу в Большом Бурлуке и жилые дома в Лозовой.
Два человека погибли от отравления угарным газом в частном доме в Лозовой Харьковской области из-за того, что оставили закрытой заслонку печи при использовании природного газа в качестве топлива.
Харьковская область планирует восстановить традиционную очную форму обучения с 1 сентября 2024 года, начиная с Лозовского и Красноградского районов.
Со 2 марта 2024 года Укрзализныця запустит новый ночной поезд между Харьковом и Днепром, который станет альтернативой для путешествий между двумя крупнейшими городами на востоке Украины.
В Киевской области открылась фабрика-кухня для организации школьного питания, где можно готовить до 10 тысяч обедов в день. Еще один подобный объект вскоре планируется открыть в Харьковской области.