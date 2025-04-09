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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28553 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: 145 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении

На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

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На фронте с начала суток произошло 72 столкновения, самые активные бои на Покровском направлении - Генштаб

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 субботы произошло 72 боевых столкновения. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении, где проведено более трети всех атак.

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На фронте за сутки произошло 132 боестолкновения, 51 из них на Покровском направлении - Генштаб

За минувшие сутки произошло 132 боевых столкновения. Противник нанес 7 ракетных и 70 авиаударов, совершил 4698 обстрелов. ВСУ успешно отбили атаки на разных направлениях, нанеся врагу значительные потери.

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От удара одна из машин перевернулась: в Харьковской области в ДТП пострадали отец с 3-летней дочерью

На перекрестке в Лозовой произошла авария, один автомобиль перевернулся. 35-летний мужчина и его 3-летняя дочь госпитализированы с травмами средней тяжести. Полиция открыла уголовное производство.

Криминал и ЧП • 7 августа, 13:52 • 14496 просмотра

Враг утром ударил тремя КАБАми по Харьковщине: есть пострадавший, горел дом

Утром 25 июля российские войска атаковали Купянский район Харьковской области тремя КАБами. Пострадал один человек, повреждены несколько домов и автомобилей, за прошедшие сутки в области погибло 3 человека.

Война • 25 июля, 06:05 • 31217 просмотра

Авиаудар по Харькову: в прокуратуре показали последствия попадания по жилому сектору

Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору Шевченковского района Харькова. В результате атаки пострадали три человека, повреждены по меньшей мере 6 домов и другие объекты инфраструктуры.

Общество • 24 июля, 17:15 • 34726 просмотра

Удар «Искандером» по Лозовой: два человека погибли, еще 4 ранены

В результате российского ракетного удара по Лозовой на Харьковщине погибли двое мужчин, еще четыре человека ранены. По предварительным данным, атака была осуществлена ракетами 'Искандер'.

Война • 24 июля, 16:33 • 36541 просмотра

российский удар по Лозовой: количество пострадавших возросло, по меньшей мере один человек погиб

В результате российского ракетного удара по Лозовой на Харьковщине пострадали по меньшей мере 4 человека, 1 погиб. Спасатели продолжают поиски еще 2 человек под завалами.

Общество • 24 июля, 13:16 • 25107 просмотра

Армия рф нанесла ракетный удар по инфраструктуре в Лозовой: 3 пострадавших, 4 ищут

Враг атаковал Лозовую и Харьков, нанеся ракетные удары по инфраструктуре и жилым районам. Есть пострадавшие, продолжаются поисковые работы. Власти готовятся к возможным отключениям электроэнергии.

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Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица

Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.

Война • 20 мая, 09:05 • 37871 просмотра

Харьковщина: россияне утром ударили авиабомбами по Волчанску: погибла 73-летняя женщина

В результате российских обстрелов в 27 населенных пунктах Харьковской области погибли 3 человека, в том числе 73-летняя женщина, и еще 6 получили ранения.

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В Харьковской области враг бил КАБами, среди раненых подросток

В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, ранив мирных жителей, в том числе 16-летнюю девочку.

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Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и Лозовскому, есть погибшие и раненые

7 апреля российские войска нанесли удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, что привело к человеческим жертвам, повреждениям жилых домов, учебных заведений и инфраструктуры.

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В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии

В Харькове изменено движение общественного транспорта из-за недостатка электроэнергии: некоторые троллейбусные маршруты курсируют по сокращенным маршрутам или не работают.

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Оккупанты ударили беспилотниками по Харькову: пострадало мирное население

россияне атаковали Харьков с помощью беспилотников, повредив частный дом и ранив 62-летнего мужчину. К счастью, вражеские атаки шахедов в Лозовском и Харьковском районах не привели к жертвам.

Война • 7 апреля, 04:52 • 107273 просмотра

Ночная атака рф на Харьковскую область: Синегубов сообщил о Змиевской ТЭС, продолжается ликвидация последствий попадания

Российские войска совершили ночную атаку на Харьков и область, нанеся удары по энергетической инфраструктуре, жилым районам, и вызвав жертвы: 4 погибших и 12 раненых.

Война • 4 апреля, 05:49 • 27783 просмотра

Ночная атака рф на Харьков и область: есть попадание в энергетическую инфраструктуру, прокуратура показала последствия

В результате ударов российских беспилотников по Харьковской области погибли 4 человека, в том числе 3 спасателя и 68-летняя женщина, еще 12 получили ранения, были повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.

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Последствия ночной атаки на Харьков: погибли четыре человека 12 - ранены

Четыре человека погибли и 12 получили ранения в результате ночной атаки российских войск на Харьков с применением беспилотников "шахед".

Общество • 4 апреля, 04:48 • 46300 просмотра

Ночью из-за атаки "шахеда" на Харьковщине произошел пожар, за сутки в результате обстрелов рф один пострадавший

В Харьковской области в результате ночного обстрела загорелся дом. Один человек получил ранения за последние сутки в результате российских атак в регионе.

Война • 15 марта, 06:43 • 32464 просмотра

Оккупанты осуществили массированные удары по теле- и радиоинфраструктуре Харьковской и Сумской областей: приостановлено вещание в ряде городов

Российские ракетные и беспилотные атаки повредили телерадиоинфраструктуру в Харьковской и Сумской областях, временно приостановив вещание в нескольких городах.

Война • 14 марта, 14:56 • 31146 просмотра

Армия рф утром ударила по Харькову и области дронами и ракетой, повредила дома и больницу: показали последствия

Российские войска нанесли удар беспилотником и ракетой по жилым домам и нежилому зданию в Харькове, повредили больницу в Большом Бурлуке и жилые дома в Лозовой.

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На Харьковщине из-за отравления угарным газом погибли супруги

Два человека погибли от отравления угарным газом в частном доме в Лозовой Харьковской области из-за того, что оставили закрытой заслонку печи при использовании природного газа в качестве топлива.

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На Харьковщине планируют возобновить офлайн обучение с 1 сентября 2024 года

Харьковская область планирует восстановить традиционную очную форму обучения с 1 сентября 2024 года, начиная с Лозовского и Красноградского районов.

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Со 2 марта 2024 года Укрзализныця запустит новый ночной поезд между Харьковом и Днепром, который станет альтернативой для путешествий между двумя крупнейшими городами на востоке Украины.

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Первая в Украине: на Киевщине открыли фабрику-кухню для организации питания в учебных заведениях

В Киевской области открылась фабрика-кухня для организации школьного питания, где можно готовить до 10 тысяч обедов в день. Еще один подобный объект вскоре планируется открыть в Харьковской области.

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