Первая в Украине: на Киевщине открыли фабрику-кухню для организации питания в учебных заведениях

В Киевской области открылась фабрика-кухня для организации школьного питания, где можно готовить до 10 тысяч обедов в день. Еще один подобный объект вскоре планируется открыть в Харьковской области.