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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 256 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26517 перегляди

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Кількість постраждалих через ракетні удари рф по Златополю зросла до 11: показали руйнування

11 цивільних постраждали внаслідок подвійного ракетного удару по Златополю Лозівського району. Пошкоджено адмінбудівлю, 16 житлових будинків та інші об'єкти, виникла пожежа.

Суспільство • 10 грудня, 12:30 • 20195 перегляди

У Харкові затримали чоловіка, який систематично ґвалтував своїх неповнолітніх доньок

42-річний чоловік з Лозівського району ґвалтував своїх доньок 10 і 13 років з весни 2022 року. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі, його взято під варту без права на заставу.

Кримінал та НП • 14 жовтня, 13:38 • 12926 перегляди

Генштаб: 145 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

На фронті відбулося 145 бойових зіткнень, майже третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог завдав 79 авіаударів та понад 4600 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.

Війна • 19 серпня, 05:43 • 54574 перегляди

На фронті з початку доби відбулось 72 зіткнення, найактивніші бої на Покровському напрямку - Генштаб

За даними Генштабу, станом на 16:00 суботи відбулося 72 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де проведено понад третину всіх атак.

Війна • 17 серпня, 13:54 • 41301 перегляди

На фронті за добу відбулось 132 боєзіткнення, 51 з них на Покровському напрямку – Генштаб

За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав 7 ракетних і 70 авіаударів, здійснив 4698 обстрілів. ЗСУ успішно відбили атаки на різних напрямках, завдавши ворогу значних втрат.

Війна • 17 серпня, 08:04 • 41941 перегляди

Від удару одна з автівок перекинулася: на Харківщині у ДТП постраждали батько з 3-річною донькою

На перехресті в Лозовій сталася аварія, один автомобіль перекинувся. 35-річний чоловік та його 3-річна донька госпіталізовані з травмами середньої тяжкості. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Кримінал та НП • 7 серпня, 13:52 • 14501 перегляди

Ворог вранці вдарив трьома КАБАми по Харківщині: є постраждалий, горів будинок

Вранці 25 липня російські війська атакували Куп'янський район Харківської області трьома КАБами. Постраждав один чоловік, пошкоджено кілька будинків та автомобілів, минулої доби в області загинуло 3 людини.

Війна • 25 липня, 06:05 • 31221 перегляди

Авіаудар по Харкову: в прокуратурі показали наслідки влучання по житловому сектору

Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору Шевченківського району Харкова. Внаслідок атаки постраждали троє людей, пошкоджено щонайменше 6 будинків та інші об'єкти інфраструктури.

Суспільство • 24 липня, 17:15 • 34730 перегляди

Удар "Іскандером" по Лозовій: двоє людей загинуло, ще 4 поранені

Внаслідок російського ракетного удару по Лозовій на Харківщині загинули двоє чоловіків, ще четверо людей поранені. За попередніми даними, атака була здійснена ракетами 'Іскандер'.

Війна • 24 липня, 16:33 • 36544 перегляди

російський удар по Лозовій: кількість постраждалих зросла, щонайменше одна людина загинула

Внаслідок російського ракетного удару по Лозовій на Харківщині постраждали щонайменше 4 людини, 1 загинула. Рятувальники продовжують пошуки ще 2 осіб під завалами.

Суспільство • 24 липня, 13:16 • 25110 перегляди

Армія рф завдала ракетний удар по інфраструктурі у Лозовій: 3 постраждалих, 4 шукають

Ворог атакував Лозову та Харків, завдавши ракетних ударів по інфраструктурі та житлових районах. Є постраждалі, тривають пошукові роботи. Влада готується до можливих відключень електроенергії.

Війна • 24 липня, 10:58 • 48580 перегляди

Генштаб: ситуація на фронті загострена, на Харківському напрямку йдуть бої у напрямку села Стариця

Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.

Війна • 20 травня, 09:05 • 37876 перегляди

Харківщина: росіяни вранці вдарили авіабомбами по Вовчанську: загинула 73-річна жінка

Внаслідок російських обстрілів у 27 населених пунктах Харківської області загинули 3 людини, у тому числі 73-річна жінка, і ще 6 отримали поранення.

Війна • 12 травня, 06:34 • 60680 перегляди

На Харківщині ворог бив КАБами, серед поранених підліток

У Харківській області російські війська обстріляли кілька населених пунктів, пошкодивши житлові будинки, поранивши мирних жителів, у тому числі 16-річну дівчинку.

Війна • 7 травня, 05:30 • 25993 перегляди

Доба на Харківщині: удари по Харкову і Лозівському, є загиблі та поранені

7 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів, що призвело до людських жертв, пошкоджень житлових будинків, навчальних закладів та інфраструктури.

Війна • 7 квітня, 07:02 • 40111 перегляди

У Харкові змінено рух громадського транспорту через нестачу електроенергії

У Харкові змінено рух громадського транспорту через нестачу електроенергії: деякі тролейбусні маршрути курсують за скороченими маршрутами або не працюють.

Війна • 7 квітня, 06:25 • 42861 перегляди

Окупанти вдарили безпілотниками по Харкову: постраждало мирне населення

росіяни атакували Харків за допомогою безпілотників, пошкодивши приватний будинок і поранивши 62-річного чоловіка. На щастя, ворожі атаки шахедів у Лозівському та Харківському районах не призвели до жертв.

Війна • 7 квітня, 04:52 • 107274 перегляди

Нічна атака рф на Харківщину: Синєгубов повідомив про Зміївську ТЕС, триває ліквідація наслідків влучання

Російські війська здійснили нічну атаку на Харків та область, завдавши ударів по енергетичній інфраструктурі, житловим районам, та спричинивши жертви: 4 загиблих та 12 поранених.

Війна • 4 квітня, 05:49 • 27785 перегляди

Нічна атака рф на Харків та область: є влучання в енергетичну інфраструктуру, прокуратура показала наслідки

Внаслідок ударів російських безпілотників по Харківській області загинули 4 людини, в тому числі 3 рятувальники та 68-річна жінка, ще 12 отримали поранення, були пошкоджені житлові будинки, магазини та об'єкти інфраструктури.

Війна • 4 квітня, 05:25 • 37327 перегляди

Наслідки нічної атаки на Харків: загинули чотири людини 12 – поранені

Чотири людини загинули і 12 отримали поранення в результаті нічної атаки російських військ на Харків із застосуванням безпілотників "шахед".

Суспільство • 4 квітня, 04:48 • 46302 перегляди

Вночі через атаку "шахеда" на Харківщині сталася пожежа, за добу внаслідок обстрілів рф один постраждалий

У Харківській області в результаті нічного обстрілу загорівся будинок. Одна людина отримала поранення за останню добу внаслідок російських атак у регіоні.

Війна • 15 березня, 06:43 • 32465 перегляди

Окупанти здійснили масовані удари по теле- та радіоінфраструктурі Харківської та Сумської областей: призупинено мовлення у низці міст

Російські ракетні та безпілотні атаки пошкодили телерадіоінфраструктуру в Харківській та Сумській областях, тимчасово призупинивши мовлення в кількох містах.

Війна • 14 березня, 14:56 • 31146 перегляди

Армія рф вранці вдарила по Харкову та області дронами та ракетою, пошкодила будинки та лікарню: показали наслідки

Російські війська завдали удару безпілотником і ракетою по житлових будинках і нежитловій будівлі в Харкові, пошкодили лікарню у Великому Бурлуці та житлові будинки в Лозовій.

Війна • 14 березня, 06:29 • 26136 перегляди

На Харківщині через отруєння чадним газом загинуло подружжя

Двоє людей загинули від отруєння чадним газом у приватному будинку в Лозовій Харківської області через те, що залишили зачиненою заслінку печі під час використання природного газу як палива.

Кримінал та НП • 7 березня, 10:04 • 27907 перегляди

На Харківщині планують відновити офлайн навчання з 1 вересня 2024 року

Харківська область планує відновити традиційну очну форму навчання з 1 вересня 2024 року, починаючи з Лозівського та Красноградського районів.

Суспільство • 17 лютого, 01:23 • 73983 перегляди

Укрзалізниця з березня запускає новий поїзд із Харкова до Дніпра

З 2 березня 2024 року Укрзалізниця запустить новий нічний потяг між Харковом та Дніпром, який стане альтернативою для подорожей між двома найбільшими містами на сході України.

Суспільство • 9 лютого, 12:12 • 23885 перегляди

Перша в Україні: на Київщині відкрили фабрику-кухню для організації харчування у закладах освіти

У Київській області відкрилася фабрика-кухня для організації шкільного харчування, де можна готувати до 10 тисяч обідів на день. Ще один подібний об'єкт невдовзі планується відкрити в Харківській області.

Суспільство • 19 грудня, 10:48 • 29153 перегляди