11 цивільних постраждали внаслідок подвійного ракетного удару по Златополю Лозівського району. Пошкоджено адмінбудівлю, 16 житлових будинків та інші об'єкти, виникла пожежа.
42-річний чоловік з Лозівського району ґвалтував своїх доньок 10 і 13 років з весни 2022 року. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі, його взято під варту без права на заставу.
На фронті відбулося 145 бойових зіткнень, майже третина з яких - на Покровському напрямку. Ворог завдав 79 авіаударів та понад 4600 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних напрямках.
За даними Генштабу, станом на 16:00 суботи відбулося 72 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку, де проведено понад третину всіх атак.
За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Противник завдав 7 ракетних і 70 авіаударів, здійснив 4698 обстрілів. ЗСУ успішно відбили атаки на різних напрямках, завдавши ворогу значних втрат.
На перехресті в Лозовій сталася аварія, один автомобіль перекинувся. 35-річний чоловік та його 3-річна донька госпіталізовані з травмами середньої тяжкості. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Вранці 25 липня російські війська атакували Куп'янський район Харківської області трьома КАБами. Постраждав один чоловік, пошкоджено кілька будинків та автомобілів, минулої доби в області загинуло 3 людини.
Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору Шевченківського району Харкова. Внаслідок атаки постраждали троє людей, пошкоджено щонайменше 6 будинків та інші об'єкти інфраструктури.
Внаслідок російського ракетного удару по Лозовій на Харківщині загинули двоє чоловіків, ще четверо людей поранені. За попередніми даними, атака була здійснена ракетами 'Іскандер'.
Внаслідок російського ракетного удару по Лозовій на Харківщині постраждали щонайменше 4 людини, 1 загинула. Рятувальники продовжують пошуки ще 2 осіб під завалами.
Ворог атакував Лозову та Харків, завдавши ракетних ударів по інфраструктурі та житлових районах. Є постраждалі, тривають пошукові роботи. Влада готується до можливих відключень електроенергії.
Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.
Внаслідок російських обстрілів у 27 населених пунктах Харківської області загинули 3 людини, у тому числі 73-річна жінка, і ще 6 отримали поранення.
У Харківській області російські війська обстріляли кілька населених пунктів, пошкодивши житлові будинки, поранивши мирних жителів, у тому числі 16-річну дівчинку.
7 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів, що призвело до людських жертв, пошкоджень житлових будинків, навчальних закладів та інфраструктури.
У Харкові змінено рух громадського транспорту через нестачу електроенергії: деякі тролейбусні маршрути курсують за скороченими маршрутами або не працюють.
росіяни атакували Харків за допомогою безпілотників, пошкодивши приватний будинок і поранивши 62-річного чоловіка. На щастя, ворожі атаки шахедів у Лозівському та Харківському районах не призвели до жертв.
Російські війська здійснили нічну атаку на Харків та область, завдавши ударів по енергетичній інфраструктурі, житловим районам, та спричинивши жертви: 4 загиблих та 12 поранених.
Внаслідок ударів російських безпілотників по Харківській області загинули 4 людини, в тому числі 3 рятувальники та 68-річна жінка, ще 12 отримали поранення, були пошкоджені житлові будинки, магазини та об'єкти інфраструктури.
Чотири людини загинули і 12 отримали поранення в результаті нічної атаки російських військ на Харків із застосуванням безпілотників "шахед".
У Харківській області в результаті нічного обстрілу загорівся будинок. Одна людина отримала поранення за останню добу внаслідок російських атак у регіоні.
Російські ракетні та безпілотні атаки пошкодили телерадіоінфраструктуру в Харківській та Сумській областях, тимчасово призупинивши мовлення в кількох містах.
Російські війська завдали удару безпілотником і ракетою по житлових будинках і нежитловій будівлі в Харкові, пошкодили лікарню у Великому Бурлуці та житлові будинки в Лозовій.
Двоє людей загинули від отруєння чадним газом у приватному будинку в Лозовій Харківської області через те, що залишили зачиненою заслінку печі під час використання природного газу як палива.
Харківська область планує відновити традиційну очну форму навчання з 1 вересня 2024 року, починаючи з Лозівського та Красноградського районів.
З 2 березня 2024 року Укрзалізниця запустить новий нічний потяг між Харковом та Дніпром, який стане альтернативою для подорожей між двома найбільшими містами на сході України.
У Київській області відкрилася фабрика-кухня для організації шкільного харчування, де можна готувати до 10 тисяч обідів на день. Ще один подібний об'єкт невдовзі планується відкрити в Харківській області.