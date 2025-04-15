Перша в Україні: на Київщині відкрили фабрику-кухню для організації харчування у закладах освіти

У Київській області відкрилася фабрика-кухня для організації шкільного харчування, де можна готувати до 10 тисяч обідів на день. Ще один подібний об'єкт невдовзі планується відкрити в Харківській області.