Зеленський назвав топ-тему Генасамблеї ООН на тлі нових ударів рф

Президент Володимир Зеленський назвав провідною темою прийдешньої Генасамблеї ООН спільні зусилля, щоб прийти до миру в Україні, пише УНН.

росія не зменшує своїх ескалаційних кроків і дає багато сигналів про готовність розширити війну. Все це відбувається на фоні того, що стабільність світу вже зруйновано цією війною. Ми повинні й далі тиснути на агресора, щоб закінчити цю війну. Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює, і світ це відчуває. Але паралельно дипломатія має працювати. На Генасамблеї ООН будемо говорити про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Це головне завдання, яким мають займатися всі лідери. Дякую всім, хто допомагає