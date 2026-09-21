Зеленський назвав топ-тему Генасамблеї ООН на тлі нових ударів рф
Київ • УНН
Зеленський заявив, що на Генасамблеї ООН говоритимуть про спільні зусилля заради миру в Україні. Через нові обстріли рф загинула жінка, 8 людей поранено.
Президент Володимир Зеленський назвав провідною темою прийдешньої Генасамблеї ООН спільні зусилля, щоб прийти до миру в Україні, пише УНН.
росія не зменшує своїх ескалаційних кроків і дає багато сигналів про готовність розширити війну. Все це відбувається на фоні того, що стабільність світу вже зруйновано цією війною. Ми повинні й далі тиснути на агресора, щоб закінчити цю війну. Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює, і світ це відчуває. Але паралельно дипломатія має працювати. На Генасамблеї ООН будемо говорити про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Це головне завдання, яким мають займатися всі лідери. Дякую всім, хто допомагає
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Президент на цьому тлі повідомив про наслідки нових російських обстрілів України.
"Дуже жорстокий цілеспрямований російський обстріл Запоріжжя був від вечора. Пошкоджено житлові дев’ятиповерхівки, корпус університету, торговельний центр та котельню. Станом на зараз відомо про п’ятьох поранених, частину жителів евакуювали. У Лозовій на Харківщині через удар дроном загинула жінка. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей поранені. Загалом увечері та протягом ночі росіяни завдали ударів по десяти наших областях", - вказав Зеленський.
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