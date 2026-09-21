Зеленський назвав топ-тему Генасамблеї ООН на тлі нових ударів рф

$44.670.0151.200.04
ukenru
06:49 • 17807 перегляди
Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру
05:18 • 13953 перегляди
рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили
04:58 • 22430 перегляди
"єдина росія" ймовірно знову отримає конституційну більшість у держдумі: що це означатиме для партії путіна
04:49 • 22149 перегляди
Армія рф не змогла закріпитися біля Добропілля попри найвищий темп атак на фронті – ISW
04:41 • 17145 перегляди
Українці готуються до найважчої воєнної зими через загрозу тривалих відключень світла, тепла і води – Bloomberg
03:35 • 24027 перегляди
Чому блокаду Чорного моря порівнюють із блокуванням Ормузької протоки та чим це загрожує світу
02:57 • 27310 перегляди
Стало відомо, скільки крилатих ракет "Барс" виробляє Україна - цифра вражає
02:39 • 20114 перегляди
Нові системи можуть перетворити Bayraktar TB2 на "мисливців" за російськими РЛС та ППО
21 вересня, 01:55 • 19269 перегляди
Після ударів ЗСУ навколо таганрога могло взагалі не залишитися С-300, С-400 та "Панцирів"
21 вересня, 00:53 • 23907 перегляди
Трамп анонсував "дуже важливі події" у війні з Іраном
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.9м/с
58%
745мм
Популярнi новини
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 36490 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 30209 перегляди
Світовий борг досяг рекордного рівня, МВФ закликав уряди терміново скорочувати дефіцити21 вересня, 00:34 • 6446 перегляди
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 24918 перегляди
Одещина зазнала атаки рф: горіли склади мережі супермаркетів, Румунія піднімала винищувачіPhotoVideo06:13 • 10607 перегляди
Публікації
Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру06:49 • 17824 перегляди
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 87653 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 106427 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 80766 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 94981 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олег Кіпер
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Іран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Ед Ширан розплакався на сцені та перепросив після скандалу з Macklemore21 вересня, 01:05 • 25177 перегляди
Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлученняPhoto21 вересня, 00:06 • 30468 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі влаштували рідкісний спільний вихід на вечірці Махоумса20 вересня, 23:06 • 36747 перегляди
Крістін Тейлор розповіла, як у 90-х її пограбували під дулом пістолета20 вересня, 22:05 • 36047 перегляди
Зірки Голлівуду зібралися в Малібу на церемонії пам'яті Хайден Панеттьєрі20 вересня, 21:05 • 35461 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"
Fox News
MIM-104 Patriot
Опалення

Зеленський назвав топ-тему Генасамблеї ООН на тлі нових ударів рф

Київ • УНН

 • 624 перегляди

Зеленський заявив, що на Генасамблеї ООН говоритимуть про спільні зусилля заради миру в Україні. Через нові обстріли рф загинула жінка, 8 людей поранено.

Зеленський назвав топ-тему Генасамблеї ООН на тлі нових ударів рф

Президент Володимир Зеленський назвав провідною темою прийдешньої Генасамблеї ООН спільні зусилля, щоб прийти до миру в Україні, пише УНН.

росія не зменшує своїх ескалаційних кроків і дає багато сигналів про готовність розширити війну. Все це відбувається на фоні того, що стабільність світу вже зруйновано цією війною. Ми повинні й далі тиснути на агресора, щоб закінчити цю війну. Кожна відповідь та далекобійні санкції – це тиск, який реально працює, і світ це відчуває. Але паралельно дипломатія має працювати. На Генасамблеї ООН будемо говорити про те, як спільними зусиллями прийти до миру. Це головне завдання, яким мають займатися всі лідери. Дякую всім, хто допомагає

- написав Зеленський 21 вересня у соцмережах.

Трамп неодноразово просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ у телефонній розмові – Axios20.09.26, 23:45 • 15723 перегляди

Президент на цьому тлі повідомив про наслідки нових російських обстрілів України.

"Дуже жорстокий цілеспрямований російський обстріл Запоріжжя був від вечора. Пошкоджено житлові дев’ятиповерхівки, корпус університету, торговельний центр та котельню. Станом на зараз відомо про п’ятьох поранених, частину жителів евакуювали. У Лозовій на Харківщині через удар дроном загинула жінка. Мої співчуття рідним і близьким. Ще троє людей поранені. Загалом увечері та протягом ночі росіяни завдали ударів по десяти наших областях", - вказав Зеленський.

рф атакувала Україну 172 дронами з різних напрямків - скільки знищили21.09.26, 08:18 • 13966 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Вибухи
Евакуація
російська пропаганда
Санкції
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Харківська область
Лозова
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя