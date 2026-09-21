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Зеленский назвал главную тему Генассамблеи ООН на фоне новых ударов рф

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Зеленский заявил, что на Генассамблее ООН будут говорить о совместных усилиях ради мира в Украине. Из-за новых обстрелов рф погибла женщина, 8 человек ранены.

Зеленский назвал главную тему Генассамблеи ООН на фоне новых ударов рф

Президент Владимир Зеленский назвал ведущей темой предстоящей Генассамблеи ООН совместные усилия для достижения мира в Украине, пишет УНН.

россия не уменьшает своих эскалационных шагов и подает много сигналов о готовности расширить войну. Все это происходит на фоне того, что стабильность мира уже разрушена этой войной. Мы должны и дальше давить на агрессора, чтобы закончить эту войну. Каждый ответ и дальнобойные санкции — это давление, которое действительно работает, и мир это ощущает. Но параллельно дипломатия должна работать. На Генассамблее ООН будем говорить о том, как совместными усилиями прийти к миру. Это главная задача, которой должны заниматься все лидеры. Спасибо всем, кто помогает

— написал Зеленский 21 сентября в соцсетях.

Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ в телефонном разговоре — Axios20.09.26, 23:45 • 15772 просмотра

Президент на этом фоне сообщил о последствиях новых российских обстрелов Украины.

"Очень жестокий целенаправленный российский обстрел Запорожья продолжался с вечера. Повреждены жилые девятиэтажки, корпус университета, торговый центр и котельная. По состоянию на сейчас известно о пяти раненых, часть жителей эвакуировали. В Лозовой на Харьковщине из-за удара дроном погибла женщина. Мои соболезнования родным и близким. Еще трое людей ранены. Всего вечером и в течение ночи россияне нанесли удары по десяти нашим областям", — указал Зеленский.

рф атаковала Украину 172 дронами с разных направлений - сколько уничтожили21.09.26, 08:18 • 16243 просмотра

Юлия Шрамко

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