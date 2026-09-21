Зеленский назвал главную тему Генассамблеи ООН на фоне новых ударов рф

Президент Владимир Зеленский назвал ведущей темой предстоящей Генассамблеи ООН совместные усилия для достижения мира в Украине, пишет УНН.

россия не уменьшает своих эскалационных шагов и подает много сигналов о готовности расширить войну. Все это происходит на фоне того, что стабильность мира уже разрушена этой войной. Мы должны и дальше давить на агрессора, чтобы закончить эту войну. Каждый ответ и дальнобойные санкции — это давление, которое действительно работает, и мир это ощущает. Но параллельно дипломатия должна работать. На Генассамблее ООН будем говорить о том, как совместными усилиями прийти к миру. Это главная задача, которой должны заниматься все лидеры. Спасибо всем, кто помогает — написал Зеленский 21 сентября в соцсетях.

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Президент на этом фоне сообщил о последствиях новых российских обстрелов Украины.

"Очень жестокий целенаправленный российский обстрел Запорожья продолжался с вечера. Повреждены жилые девятиэтажки, корпус университета, торговый центр и котельная. По состоянию на сейчас известно о пяти раненых, часть жителей эвакуировали. В Лозовой на Харьковщине из-за удара дроном погибла женщина. Мои соболезнования родным и близким. Еще трое людей ранены. Всего вечером и в течение ночи россияне нанесли удары по десяти нашим областям", — указал Зеленский.

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