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Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ в телефонном разговоре — Axios

Киев • УНН

 • 12184 просмотра

Трамп во время разговора с Зеленским просил не атаковать российские НПЗ из-за дефицита и подорожания дизельного топлива. Зеленский объясняет удары необходимостью сократить снабжение войск РФ.

Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ в телефонном разговоре — Axios

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским неоднократно просил его прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, пишет УНН.

Подробности

По словам собеседника издания, Трамп поднимал этот вопрос несколько раз из-за ситуации с дизельным топливом на мировом рынке.

Слово "дизель" много раз звучало во время разговора

– рассказал источник.

Трамп публично призвал Украину не наносить удары по НПЗ

Ранее Трамп уже публично призывал Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива. Президент США заявлял, что такие атаки способствуют дефициту топлива и росту цен.

При этом Трамп не призывал Украину полностью прекратить удары по территории России, заявив, что Киев может выбирать другие цели.

Зеленский ранее объяснял Axios, что украинские удары по российской топливной инфраструктуре имеют целью, в частности, сократить поставки топлива российским войскам.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина