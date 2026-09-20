Астрологический прогноз на 21–27 сентября: Солнце перейдёт в Весы, а неделя завершится полнолунием в Овне

Неделя 21–27 сентября принесет изменения для всех знаков зодиака. Подробнее о том, что предвещает гороскоп, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

На этой неделе меняется сама атмосфера сентября. До 23 числа Солнце завершает свое движение по знаку Девы, помогая нам упорядочить дела, завершить начатое и решить практические вопросы. А после осеннего равноденствия Солнце переходит в Весы — и на первый план выходят отношения, партнерство, семья, красота и умение договариваться. Завершение недели будет значительно более эмоциональным: 26 сентября состоится полнолуние в Овне. Поэтому особенно внимательными к своему эмоциональному состоянию стоит быть Овнам и Весам — подчеркнула Ксения Базиленко.

Гороскоп на период с 21 по 27 сентября

Овен

Начало недели используйте для работы, здоровья и решения накопившихся дел. После 23 сентября гораздо более важными станут отношения: придется больше учитывать позицию партнера и искать компромиссы. А вот 26–27 сентября будьте особенно осторожны с эмоциями. Полнолуние в вашем знаке может сделать вас слишком чувствительными, импульсивными и нетерпеливыми. Не принимайте важных решений в момент обиды или раздражения.

Совет: не пытайтесь выиграть каждый спор. Иногда гораздо важнее сохранить отношения.

Телец

До середины недели уделяйте больше времени любви, детям, творчеству и тому, что приносит вам удовольствие. Хороший период для свиданий и приятных событий. После 23 сентября придется возвращаться к более практичным вопросам: работе, режиму, здоровью и повседневным обязанностям. В конце недели вам может особенно хотеться тишины. Не перегружайте себя встречами и чужими проблемами.

Совет: оставьте себе хотя бы один вечер, когда вы никому ничего не должны.

Близнецы

В начале недели внимания потребуют дом и семья. Можно завершать ремонт, покупать что-то для дома, решать семейные вопросы. А после 23 сентября начинается гораздо более приятный и яркий период. Больше романтики, творчества, общения и желания выходить в свет. Свободным Близнецам неделя может подарить интересное знакомство.

Совет: не сидите дома всю неделю — вторая ее половина создана для приятных эмоций.

Рак

Начало недели может быть очень насыщенным: встречи, звонки, документы, поездки и большое количество информации. После равноденствия захочется замедлиться и больше времени проводить дома. Могут возникнуть семейные вопросы или желание что-то изменить в своем пространстве. Полнолуние в конце недели может обострить тему работы и карьеры. Не реагируйте слишком эмоционально на слова руководства.

Совет: не пытайтесь одновременно контролировать и работу, и всех дома.

Лев

До 23 сентября главной темой остаются деньги. Хорошее время, чтобы пересмотреть бюджет, подумать о доходах и закрыть финансовые вопросы. После перехода Солнца в Весы жизнь ускорится: больше встреч, общения, коротких поездок и новой информации. В конце недели может возникнуть желание резко изменить планы, куда-то поехать или принять важное решение. Не спешите.

Совет: хорошая идея не перестанет быть хорошей, если вы дадите себе сутки на размышления.

Дева

До 23 сентября Солнце еще находится в вашем знаке. Используйте эти дни для себя: завершайте важные дела, принимайте решения, занимайтесь внешностью и планируйте следующие месяцы. После равноденствия внимание постепенно переходит к финансам. Может появиться возможность зарабатывать больше или необходимость пересмотреть свои расходы. Полнолуние в конце недели призывает к осторожности с общими деньгами, кредитами и долгами.

Совет: после активного месяца пришло время подумать не только о планах, но и об их материальной основе.

Весы

Для вас начинается совершенно новый период. До 23 сентября еще может ощущаться усталость, желание уединиться или завершить старые дела. А затем Солнце входит в ваш знак — и постепенно возвращаются энергия, уверенность и желание перемен. Но полнолуние 26 сентября будет происходить в противоположном вам Овне, поэтому главной темой конца недели станут отношения. Может состояться важный разговор или проявиться то, о чем давно умалчивали.

Совет: не бойтесь говорить о своих потребностях, но оставьте другому человеку право иметь свои.

Скорпион

Начало недели благоприятно для друзей, знакомств, коллективных проектов и планов на будущее. Через других людей может прийти интересная возможность.

После 23 сентября захочется немного отойти от суеты. Это хорошее время для завершения старых дел и отдыха. В конце недели внимательнее отнеситесь к нагрузке и режиму. Не пытайтесь сделать за два дня то, на что нужна неделя.

Совет: иногда самое продуктивное решение — вовремя остановиться.

Стрелец

Первая половина недели может быть очень интересной для карьеры. Не бойтесь демонстрировать результаты своей работы и говорить о профессиональных планах. После 23 сентября активизируется социальная жизнь: друзья, новые знакомства, совместные проекты и интересные предложения. А полнолуние может принести сильные переживания в любви или ситуацию, связанную с детьми или творчеством.

Совет: позвольте себе радоваться жизни, но не превращайте одну эмоцию в драму всей недели.

Козерог

В начале недели хорошо заниматься учёбой, документами, путешествиями и международными вопросами. А после перехода Солнца в Весы на первый план выходит карьера. Наступает период, когда ваши профессиональные решения могут стать особенно важными. Полнолуние в конце недели может создать напряжение между работой и семьёй. Придётся искать баланс.

Совет: успех важен, но не стройте его ценой постоянного истощения.

Водолей

Начало недели требует внимательности в финансовых вопросах, особенно если речь идёт о кредитах, налогах, страховании или общих средствах. После 23 сентября становится значительно легче. Хороший период для учёбы, путешествий, международных контактов и новых планов. В конце недели будьте внимательны к словам: один эмоциональный разговор может неожиданно перерасти в конфликт.

Совет: прежде чем отвечать на резкое сообщение, перечитайте его ещё раз через час.

Рыбы

До 23 сентября главной темой остаются отношения и партнёрство. Хороший момент для важных разговоров и договорённостей. После равноденствия больше внимания потребуют общие финансы, крупные платежи, кредиты и материальные обязательства. Полнолуние в конце недели может особенно остро поднять вопросы денег и собственной ценности. Не совершайте импульсивных покупок лишь для того, чтобы улучшить настроение.

Совет: не измеряйте свою ценность количеством денег или чужой оценкой.

Главный совет недели от астролога

До 23 сентября завершаем, упорядочиваем и решаем практические вопросы. После осеннего равноденствия Солнце переходит в Весы, и на первый план выходят отношения, партнёрство, гармония и умение договариваться. А в конце недели, во время полнолуния в Овне, главное — не позволять сильным эмоциям принимать решения вместо нас. С любовью и уважением, ваш астролог Ксения — подытожила астролог.

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