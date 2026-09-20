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"Это будет маленькая катастрофа": "Флеш" предупредил об угрозе российских спутников

Киев • УНН

 • 5202 просмотра

Сергей Бескрестнов предупредил, что рф может доработать спутниковую группировку "Рассвет" для управления дронами и ракетами. Украине необходимо заранее усилить РЭБ.

"Это будет маленькая катастрофа": "Флеш" предупредил об угрозе российских спутников

россия может доработать и использовать спутниковую группировку "Рассвет" для онлайн-управления беспилотниками и ракетами. Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает УНН.

Детали

Я вижу, что многих успокоили неудачи россии с выведением спутников "Рассвет" на орбиту. Я уверен, что они доработают двигатели, и спутники выйдут на нужные орбиты. россия - космическая держава, и вполне вероятно, что какая-то ракета "Ангара" одним запуском "неожиданно" выведет на орбиту половину спутниковой группировки "Рассвет". Это даст врагу возможность управлять "Шахедами" и ракетами онлайн через спутники. Это будет огромной проблемой для нас. Нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа

 - заявил чиновник.

Он подчеркнул, что Украина должна подготовить средства радиоэлектронной борьбы еще до того, как российская спутниковая группировка начнет работать.

Сейчас у нас проблема с РЭБ против МЕШ. Год никто не занимался этим вопросом. Потом так же будет с "Рассветом". Все будут удивляться: "как же так произошло", кто-то скажет: а почему Флеш молчал.  Я не молчу, так же как с МЕШ было, так и с "Рассветом" я буквально кричу об угрозе.  К моменту появления спутников "Рассвет" у нас должна быть разработана система РЭБ. И не просто разработана. С помощью этой РЭБ уже должны быть закрыты все ключевые объекты инфраструктуры. И сразу говорю: все это не будет дешево и быстро

 - подчеркнул “Флеш”.

Напомним

Система "Рассвет-3" до сих пор не достигла орбиты высотой 800 км. Часть спутников уже сошла с орбиты или рискует сгореть в атмосфере.

Алла Киосак

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