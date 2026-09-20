"Это будет маленькая катастрофа": "Флеш" предупредил об угрозе российских спутников

россия может доработать и использовать спутниковую группировку "Рассвет" для онлайн-управления беспилотниками и ракетами. Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает УНН.

Я вижу, что многих успокоили неудачи россии с выведением спутников "Рассвет" на орбиту. Я уверен, что они доработают двигатели, и спутники выйдут на нужные орбиты. россия - космическая держава, и вполне вероятно, что какая-то ракета "Ангара" одним запуском "неожиданно" выведет на орбиту половину спутниковой группировки "Рассвет". Это даст врагу возможность управлять "Шахедами" и ракетами онлайн через спутники. Это будет огромной проблемой для нас. Нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа

Он подчеркнул, что Украина должна подготовить средства радиоэлектронной борьбы еще до того, как российская спутниковая группировка начнет работать.

Сейчас у нас проблема с РЭБ против МЕШ. Год никто не занимался этим вопросом. Потом так же будет с "Рассветом". Все будут удивляться: "как же так произошло", кто-то скажет: а почему Флеш молчал. Я не молчу, так же как с МЕШ было, так и с "Рассветом" я буквально кричу об угрозе. К моменту появления спутников "Рассвет" у нас должна быть разработана система РЭБ. И не просто разработана. С помощью этой РЭБ уже должны быть закрыты все ключевые объекты инфраструктуры. И сразу говорю: все это не будет дешево и быстро