Минус полторы тысячи человек: Генштаб рассказал о потерях России в войне за сутки
Киев • УНН
За сутки Россия потеряла 1 560 военнослужащих, 4 танка и 56 артсистем. Общие потери личного состава РФ достигли около 1 517 990 человек.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 сентября достигли около 1 517 990 человек. За прошедшие сутки россия потеряла еще 1 560 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также за сутки Силы обороны уничтожили 4 танка, 4 боевые бронированные машины, 56 артиллерийских систем, 3 РСЗО и 2 средства противовоздушной обороны противника.
Кроме того, за сутки россия потеряла 1833 БпЛА оперативно-тактического уровня и 423 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери россии
С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 356 танков, 25 361 боевую бронированную машину, 50 067 артиллерийских систем, 2 146 РСЗО и 1 659 средств ПВО.
Также враг недосчитался 442 самолетов, 356 вертолетов, 525 965 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, а также 2 подводных лодок.
Кроме того, Силами обороны уничтожено 151 345 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 716 единиц специальной техники и 2 695 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.
Напомним
В Третьем армейском корпусе заявили, что в ходе наступательной операции "Вивальди" в северной части Донецкой области удалось нанести потери элитному российскому подразделению БПЛА "Рубикон", из-за чего его сняли с Лиманско-Боровского направления.
Россия перешла к новой фазе тотальной войны против Украины — The Economist18.09.26, 07:31 • 14856 просмотров