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Минус полторы тысячи человек: Генштаб рассказал о потерях России в войне за сутки

Киев • УНН

 • 828 просмотра

За сутки Россия потеряла 1 560 военнослужащих, 4 танка и 56 артсистем. Общие потери личного состава РФ достигли около 1 517 990 человек.

Минус полторы тысячи человек: Генштаб рассказал о потерях России в войне за сутки

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 20 сентября достигли около 1 517 990 человек. За прошедшие сутки россия потеряла еще 1 560 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Также за сутки Силы обороны уничтожили 4 танка, 4 боевые бронированные машины, 56 артиллерийских систем, 3 РСЗО и 2 средства противовоздушной обороны противника.

Кроме того, за сутки россия потеряла 1833 БпЛА оперативно-тактического уровня и 423 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Общие потери россии

С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 356 танков, 25 361 боевую бронированную машину, 50 067 артиллерийских систем, 2 146 РСЗО и 1 659 средств ПВО.

Также враг недосчитался 442 самолетов, 356 вертолетов, 525 965 БпЛА оперативно-тактического уровня, 5 111 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, а также 2 подводных лодок.

Кроме того, Силами обороны уничтожено 151 345 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 716 единиц специальной техники и 2 695 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.

Напомним

В Третьем армейском корпусе заявили, что в ходе наступательной операции "Вивальди" в северной части Донецкой области удалось нанести потери элитному российскому подразделению БПЛА "Рубикон", из-за чего его сняли с Лиманско-Боровского направления.

Россия перешла к новой фазе тотальной войны против Украины — The Economist18.09.26, 07:31 • 14856 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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