29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчас

29-летняя Стелла Бандерас Гриффит, дочь голливудских звезд Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, редко появляется на публичных мероприятиях, однако на этот раз вышла на красную дорожку вместе с отцом. Они посетили премьеру фильма «Против этого» на Международном кинофестивале в Торонто, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Стелла пришла поддержать 66-летнего отца на премьере 17 сентября. Для выхода она выбрала черное асимметричное платье с длинными рукавами, тогда как Бандерас появился в черном костюме.

Несмотря на известных родителей, Стелла практически не строит карьеру перед камерой. Ее единственной актерской работой остается фильм «Безумные в Алабаме» 1999 года — режиссерский дебют Бандераса, в котором также сыграла Мелани Гриффит.

Почему дочь Бандераса не стала актрисой

Сам Бандерас ранее рассказывал, что его дочь больше привлекает работа за камерой.

Стелла не такая уж и актриса. Она хочет быть за камерой и сама к этому стремится. Она снялась в нескольких рекламных роликах — рассказывал актер.

По его словам, Стелла уже работает над короткометражными фильмами и в будущем может снять собственный полнометражный фильм.

Она слишком застенчива, чтобы быть перед камерой. Она предпочитает быть за ней — объяснял Бандерас.

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит развелись в 2014 году после почти 20 лет брака, однако сохранили близкие отношения. Актер неоднократно называл бывшую жену своей хорошей подругой и рассказывал, что продолжает поддерживать связь с ней и семьей.

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