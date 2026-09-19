Трамп: сын вернёт деньги российскому бизнесмену, который оплатил расходы на его свадьбу

$44.6651.24
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 1968 просмотра
Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье
09:30 • 3228 просмотра
Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно
08:52 • 5318 просмотра
Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы
08:32 • 6472 просмотра
Более 115 тысяч человек покинули свои дома из-за нового наступления хуситов в Йемене
07:38 • 8938 просмотра
Лавров и Рубио могут встретиться в Нью-Йорке, одной из ключевых тем станет Украина
07:18 • 9842 просмотра
Вирус Западного Нила распространяется по Европе, в Италии зафиксировали более 650 случаев
07:14 • 7498 просмотра
Встреча Зеленского с Трампом на Генассамблее ООН пока не планируется — СМИ
06:41 • 9972 просмотра
Война истощает экономику России — дефицит бюджета растёт, резервы тают, а долги дорожают — AP
06:10 • 13091 просмотра
США едва не начали войну с Китаем из-за ошибочного отчёта, созданного с помощью ИИ, — CNN
05:43 • 14222 просмотра
"Адские санкции" против РФ: что они означают простыми словами и почему их будет сложно отменить
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
77%
751мм
Популярные новости
российская пропаганда инсценирует «патриотический подъём» на ВОТ во время «выборов» — ЦПДPhoto19 сентября, 01:43 • 13036 просмотра
Что празднуют 19 сентября в Украине и мире19 сентября, 02:58 • 9092 просмотра
Трамп заявил, что Россия уже пять лет атакует союзников Украины04:16 • 11498 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto05:52 • 14170 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь06:32 • 6620 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 24440 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 43537 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 25803 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 40867 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 35098 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
Серена Уильямс редко появляется на публике всей семьёй, но на этот раз она пришла с мужем и двумя дочерьмиPhoto08:47 • 1982 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь06:32 • 6778 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto05:52 • 14316 просмотра
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo18 сентября, 16:55 • 15237 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 18171 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-300
Техника
Фильм
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Трамп: сын вернёт деньги российскому бизнесмену, который оплатил расходы на его свадьбу

Киев • УНН

 • 10009 просмотра

Дональд Трамп заявил, что его сын возвращает Умару Кремлёву деньги за свадебные расходы. Конгресс США расследует финансирование торжества.

Трамп: сын вернёт деньги российскому бизнесмену, который оплатил расходы на его свадьбу

Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын вернёт деньги российскому бизнесмену Умару Кремлёву, который оплатил часть расходов на его свадьбу. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам главы Белого дома, после публикаций он спросил об этом Дональда Трампа-младшего, и тот заверил, что возвращает Кремлёву все потраченные деньги.

Это было некоторое время назад, и, насколько я слышал, он выплачивает

- сказал президент США.

Контекст

По данным СМИ, российский спортивный функционер и глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв оплатил часть расходов на свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах в мае. Он якобы взял на себя расходы на фейерверк и аренду одного из частных островов.

Несколько дней назад демократы в Конгрессе США начали расследование после сообщений о том, что российский олигарх заплатил сотни тысяч долларов за свадебные торжества сына президента Дональда Трампа.

Сам Трамп ранее утверждал, что ничего не знал о близкой дружбе сына с российским бизнесменом.

Генпрокурор США отказался расследовать финансирование российским олигархом свадьбы сына Трампа16.09.26, 16:42 • 16399 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости МираФинансы
Дональд Трамп-младший.
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты