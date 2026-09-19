Трамп: сын вернёт деньги российскому бизнесмену, который оплатил расходы на его свадьбу

Президент США Дональд Трамп заявил, что его сын вернёт деньги российскому бизнесмену Умару Кремлёву, который оплатил часть расходов на его свадьбу. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам главы Белого дома, после публикаций он спросил об этом Дональда Трампа-младшего, и тот заверил, что возвращает Кремлёву все потраченные деньги.

Это было некоторое время назад, и, насколько я слышал, он выплачивает - сказал президент США.

Контекст

По данным СМИ, российский спортивный функционер и глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв оплатил часть расходов на свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах в мае. Он якобы взял на себя расходы на фейерверк и аренду одного из частных островов.

Несколько дней назад демократы в Конгрессе США начали расследование после сообщений о том, что российский олигарх заплатил сотни тысяч долларов за свадебные торжества сына президента Дональда Трампа.

Сам Трамп ранее утверждал, что ничего не знал о близкой дружбе сына с российским бизнесменом.

Генпрокурор США отказался расследовать финансирование российским олигархом свадьбы сына Трампа