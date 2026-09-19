Трамп: син поверне гроші російському бізнесмену, який сплатив витрати на його весілля
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що його син повертає умару кремльову гроші за весільні витрати. Конгрес США розслідує фінансування урочистостей.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його син поверне гроші російському бізнесмену умару кремльову, який сплатив частину витрат на його весілля. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами глави Білого дому, після публікацій він спитав про це Дональда Трампа-молодшого, і той запевнив, що повертає кремльову всі витрачені гроші.
Це було якийсь час тому, і, наскільки я чув, він виплачує
Контекст
За даними ЗМІ, російський спортивний функціонер та голова Міжнародної асоціації боксу (IBA) умар кремльов сплатив частину видатків на весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамах у травні. Він нібито взяв на себе витрати на феєрверк та оренду одного з приватних островів.
Днями демократи в Конгресі США розпочали розслідування після повідомлень про те, що російський олігарх сплатив сотні тисяч доларів за весільні урочистості сина президента Дональда Трампа.
Сам Трамп раніше стверджував, що нічого не знав про близьку дружбу сина з російським бізнесменом.
Генпрокурор США відмовився розслідувати фінансування російським олігархом весілля сина Трампа16.09.26, 16:42 • 16399 переглядiв