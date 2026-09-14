Розкішне весілля Трампа-молодшого на Багамах частково оплатив близький до путіна олігарх - ЗМІ

Російський спортивний функціонер та голова Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов сплатив частину видатків на весілля Дональда Трампа-молодшого на Багамах. Про це повідомила розслідувальна платформа ProPublica, передає УНН із посиланням на DW.

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За даними ЗМІ, Кремльов взяв на себе витрати на феєрверк та оренду одного з приватних островів, де у травні відбулися весільні урочистості старшого сина президента США та моделі Беттіни Андерсон. У церемонії взяли участь близько 50 гостей, серед них син Трампа Ерік та його зять Джаред Кушнер, призначений спецпосланцем президента США з мирного врегулювання в Україні.

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Трамп-молодший не приховує інформацію щодо фінансування весілля. Його представник заявив, що Кремльов – особистий друг сина президента США, і між ними немає ділових стосунків. За даними ProPublica, платежі надійшли від організації у Дубаї, яку боксерська асоціація IBA використовує для своїх фінансових операцій. Кремльов, який майже не розмовляє англійською, також був присутній на весіллі, йдеться у розслідуванні.

Додамо

Головний спонсор очолюваної Кремльовим боксерської асоціації - російський держконцерн "Газпром". 2023 року Міжнародний олімпійський комітет виключив IBA зі списку визнаних міжнародних федерацій. У жовтні 2022-го IBA допустила російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях під прапорами своїх країн всупереч рекомендаціям МОК.

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