"АТЕШ" заявив про тисячі втрат і випадки самогубств у російській дивізії, яка наступає на Запоріжжі

російська 127-ма мотострілецька дивізія, підрозділи якої наступають на Південнодонецькому та Запорізькому напрямках, зазнала тисячних втрат, а серед її військових фіксували самовільне залишення частин і випадки самогубств. Про це заявив рух "АТЕШ" із посиланням на отримані внутрішні документи дивізії, пише УНН.

Деталі

За даними "Кібер-АТЕШ", у внутрішній звітності російського підрозділу йдеться про тисячі загиблих і зниклих безвісти та понад 9 тисяч поранених військовослужбовців.

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Також у документах, як стверджує рух, зафіксовані численні випадки самовільного залишення військових частин та самогубств серед російських військових.

Дані про втрати могли занижувати

В "АТЕШ" заявили, що порівняли отримані документи з інформацією з відкритих джерел та результатами інших досліджень втрат підрозділів 127-ї дивізії. За твердженням руху, між внутрішньою звітністю та оцінками, отриманими внаслідок такого аналізу, виявили суттєві розбіжності.

У русі припускають, що офіційна внутрішня статистика може не відображати реальних масштабів втрат дивізії. Водночас незалежного підтвердження оприлюднених "АТЕШ" даних наразі немає.

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