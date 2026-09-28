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Папа Лев зустрівся з жертвами сексуального насильства з боку духовенства та пообіцяв посилити захист

Київ • УНН

 • 146 перегляди

У Лурді Папа Лев вислухав сімох постраждалих від духовенства та пообіцяв посилити захист. У Франції розслідування виявило до 330 тисяч жертв.

Папа Лев зустрівся з жертвами сексуального насильства з боку духовенства та пообіцяв посилити захист
Фото: Reuters

Папа Римський Лев під час візиту до Франції провів двогодинну зустріч із людьми, які пережили сексуальне насильство з боку католицького духовенства, та пообіцяв працювати над тим, щоб подібні випадки не повторювалися. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Ватикан, пише УНН.

Деталі

У Лурді понтифік окремо поспілкувався із сімома постраждалими, вислухав їхні історії та пропозиції щодо посилення захисту від насильства в Католицькій церкві.

Він подякував їм за їхні болісні свідчення та підтвердив свою відданість справі того, щоб шкода, якої вони зазнали, не повторилася для інших

- заявили у Ватикані.

Масштаб проблеми у Франції

Тема сексуального насильства в Католицькій церкві особливо гостро постала у Франції після масштабного розслідування 2021 року. За його оцінками, близько 330 тисяч дітей протягом семи десятиліть могли постраждати від духовенства та пов'язаних із Церквою мирян.

Під час меси у Лурді, на яку зібралися близько 150 тисяч людей, Лев закликав Церкву визнати власні помилки та працювати над "зціленням глибоких ран".

Щоб зцілити глибокі рани, невір'я та болісні помилки, що сталися всередині Церкви, ми повинні смиренно піддатися очищувальному погляду Господа

– сказав Папа.

Постраждалі після зустрічі заявили, що відчули готовність понтифіка їх вислухати, однак очікують конкретних дій. Лев також обговорив проблему з французькими єпископами та закликав їх продовжувати посилювати захист і зберігати "найбільшу пильність".

Близько 800 тисяч людей зібралися на месу Папи Лева у центрі Парижа27.09.26, 01:38 • 4776 переглядiв

Степан Гафтко

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Reuters
Франція
Ватикан