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Папа Лев встретился с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства и пообещал усилить защиту

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

В Лурде Папа Лев выслушал семерых пострадавших от духовенства и пообещал усилить защиту. Во Франции расследование выявило до 330 тысяч жертв.

Папа Лев встретился с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства и пообещал усилить защиту
Фото: Reuters

Папа Римский Лев во время визита во Францию провёл двухчасовую встречу с людьми, пережившими сексуальное насилие со стороны католического духовенства, и пообещал работать над тем, чтобы подобные случаи не повторялись. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан, пишет УНН.

Детали

В Лурде понтифик отдельно пообщался с семью пострадавшими, выслушал их истории и предложения по усилению защиты от насилия в Католической церкви.

Он поблагодарил их за их болезненные свидетельства и подтвердил свою приверженность делу предотвращения повторения причинённого им вреда для других

- заявили в Ватикане.

Масштаб проблемы во Франции

Тема сексуального насилия в Католической церкви особенно остро встала во Франции после масштабного расследования 2021 года. Согласно его оценкам, около 330 тысяч детей на протяжении семи десятилетий могли пострадать от духовенства и связанных с Церковью мирян.

Во время мессы в Лурде, на которую собрались около 150 тысяч человек, Лев призвал Церковь признать собственные ошибки и работать над "исцелением глубоких ран".

Чтобы исцелить глубокие раны, неверие и болезненные ошибки, произошедшие внутри Церкви, мы должны смиренно подчиниться очищающему взгляду Господа

– сказал Папа.

Пострадавшие после встречи заявили, что почувствовали готовность понтифика их выслушать, однако ожидают конкретных действий. Лев также обсудил проблему с французскими епископами и призвал их продолжать усиливать защиту и сохранять "максимальную бдительность".

Около 800 тысяч человек собрались на мессу Папы Льва в центре Парижа27.09.26, 01:38 • 4830 просмотров

Степан Гафтко

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