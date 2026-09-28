Папа Лев встретился с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства и пообещал усилить защиту
Киев • УНН
В Лурде Папа Лев выслушал семерых пострадавших от духовенства и пообещал усилить защиту. Во Франции расследование выявило до 330 тысяч жертв.
Папа Римский Лев во время визита во Францию провёл двухчасовую встречу с людьми, пережившими сексуальное насилие со стороны католического духовенства, и пообещал работать над тем, чтобы подобные случаи не повторялись. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан, пишет УНН.
Детали
В Лурде понтифик отдельно пообщался с семью пострадавшими, выслушал их истории и предложения по усилению защиты от насилия в Католической церкви.
Он поблагодарил их за их болезненные свидетельства и подтвердил свою приверженность делу предотвращения повторения причинённого им вреда для других
Масштаб проблемы во Франции
Тема сексуального насилия в Католической церкви особенно остро встала во Франции после масштабного расследования 2021 года. Согласно его оценкам, около 330 тысяч детей на протяжении семи десятилетий могли пострадать от духовенства и связанных с Церковью мирян.
Во время мессы в Лурде, на которую собрались около 150 тысяч человек, Лев призвал Церковь признать собственные ошибки и работать над "исцелением глубоких ран".
Чтобы исцелить глубокие раны, неверие и болезненные ошибки, произошедшие внутри Церкви, мы должны смиренно подчиниться очищающему взгляду Господа
Пострадавшие после встречи заявили, что почувствовали готовность понтифика их выслушать, однако ожидают конкретных действий. Лев также обсудил проблему с французскими епископами и призвал их продолжать усиливать защиту и сохранять "максимальную бдительность".
Около 800 тысяч человек собрались на мессу Папы Льва в центре Парижа27.09.26, 01:38 • 4830 просмотров