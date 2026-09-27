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Около 800 тысяч человек собрались на мессу Папы Льва в центре Парижа

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Мессу Папы Льва на Елисейских полях посетили около 800 тысяч человек. Понтифик призвал не искать счастья в материальных вещах.

Около 800 тысяч человек собрались на мессу Папы Льва в центре Парижа
Фото: Reuters

Около 800 тысяч человек в субботу собрались в центре Парижа на мессу под открытым небом, которую возглавил Папа Лев во время своего четырехдневного визита во Францию. Это стало самым масштабным событием французского турне понтифика, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Толпы заполнили примерно 2-километровый участок Елисейских полей от площади Согласия до Триумфальной арки. Папа проехал среди людей в открытом папамобиле, благословляя детей и людей с инвалидностью.

Фото: Reuters

Во время мессы Лев призвал католиков не искать счастья в материальных вещах.

Только Бог может заполнить пустоту внутри нас

– заявил понтифик во время проповеди.

Накануне Папа Лев выступил в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где предупредил о кризисе ООН и других международных институтов, а также вновь поднял вопрос рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта.

После Парижа понтифик отправился в Лурд. В воскресенье там запланирована его встреча с французами, пострадавшими от насилия со стороны духовенства.

Папа Лев предупреждает, что ООН рискует превратиться в "фарс"25.09.26, 17:50 • 4198 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКультураНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
ЮНЕСКО
Reuters
Организация Объединенных Наций
Париж
Франция