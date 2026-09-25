Папа Лев предупреждает, что ООН рискует превратиться в "фарс"
Киев • УНН
Папа Лев заявил, что ООН и многосторонние организации переживают кризис эффективности. Он также раскритиковал пренебрежение верховенством права.
В пятницу Папа Лев заявил, что Организация Объединённых Наций и другие многосторонние объединения переживают кризис, предупредив в своей речи в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО (организации ООН по вопросам образования, науки и культуры), что международный диалог рискует превратиться в "фарс", передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Первый в истории Папа-американец, находящийся с визитом во Франции именно в тот момент, когда в Нью-Йорке проходит напряжённая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, также раскритиковал мировых лидеров, пренебрегающих принципом верховенства права, хотя и не назвал конкретных имён.
"Вместо того чтобы уважать закон, власть имущие ссылаются на него, когда это отвечает их интересам, и игнорируют его, когда он их сдерживает, относясь даже к самой справедливости как к товару, который можно купить или продать", — отметил понтифик.
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ООН и другие многосторонние организации "переживают кризис эффективности", сказал он. "Диалог воспринимается как препятствие для действий, а не как ресурс для мира; как фарс, а не как возможность вместе искать общее благо".
Лев, ставший Папой в мае 2025 года, ранее в том же году вызвал недовольство президента США Дональда Трампа, раскритиковав войну с Ираном.
Нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая завершается в понедельник, сопровождалась жаркими спорами. В своём выступлении во вторник Трамп угрожал уничтожить Иран, если тот не согласится на условия прекращения войны. В четверг десятки делегатов покинули зал заседаний во время выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
В 2025 году Трамп объявил о выходе США из состава ЮНЕСКО.
Лев совершает стремительный визит в три города Франции, пытаясь восстановить авторитет Церкви в стране после скандалов, связанных со случаями злоупотреблений, вызвавших шок в обществе.