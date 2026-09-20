Совет церквей обратился к Папе Римскому из-за гуманитарной катастрофы в Олешках

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций заявил о критической гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области. По разным оценкам, в городе могут оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей. Об этом говорится в обращении Совета церквей, пишет УНН.

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Как отмечается, город Олешки, расположенный на временно оккупированной российскими войсками территории Украины, находится в гуманитарной блокаде и на грани гуманитарной катастрофы. В Совете церквей информируют, что в последний раз поставки продовольствия на эту территорию были в конце мая 2026 года, поэтому жители голодают, а покинуть город им препятствуют российские военные.

Исходя из различных данных, в городе Олешки и районе вокруг него могут оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, которые фактически находятся в "серой зоне" рядом с линией фронта. Это гражданские лица, которые ежедневно находятся под угрозой обстрелов и атак дронов, остаются без продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и другой необходимой помощи. Критическая инфраструктура в городе фактически разрушена, а электро- и газоснабжение отсутствуют. Напомним также, что в 2023 году этот город был затоплен в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской гидроэлектростанции - говорится в сообщении.

Также добавили, что украинская сторона постоянно информирует о критической ситуации в Олешках различные международные организации с призывом предоставить соответствующую помощь людям, чтобы избежать массовых смертей. Украинские власти и международные организации пытаются договориться об эвакуации жителей города, но российская сторона использует гуманитарную катастрофу для распространения пропаганды, которая является откровенной манипуляцией и ложью. Россия неоднократно игнорировала международное гуманитарное право, подвергая страданиям и голоду жителей города Олешки.

В связи с указанным ВСЦиРО обращается к Папе Римскому Льву XIV, к Всемирному совету церквей, к Всемирному евангелическому альянсу, другим религиозным лидерам, представителям различных конфессий и правозащитных неправительственных организаций с призывом поднять свой голос и использовать все возможности для спасения от голодной смерти жителей города Олешки в Херсонской области - говорится в публикации.

Также ВСЦиРО призывает государства — члены ООН и Международный комитет Красного Креста принять необходимые меры для проведения гуманитарной миссии по эвакуации жителей города Олешки на подконтрольную Украине территорию.

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