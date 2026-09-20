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Совет церквей обратился к Папе Римскому из-за гуманитарной катастрофы в Олешках

Киев • УНН

 • 2432 просмотра

В Олешках более 6 тысяч человек, в том числе около 200 детей, остаются без еды, воды и медикаментов. Совет церквей просит помочь с эвакуацией.

Совет церквей обратился к Папе Римскому из-за гуманитарной катастрофы в Олешках

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций заявил о критической гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области. По разным оценкам, в городе могут оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей. Об этом говорится в обращении Совета церквей, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, город Олешки, расположенный на временно оккупированной российскими войсками территории Украины, находится в гуманитарной блокаде и на грани гуманитарной катастрофы. В Совете церквей информируют, что в последний раз поставки продовольствия на эту территорию были в конце мая 2026 года, поэтому жители голодают, а покинуть город им препятствуют российские военные.

Исходя из различных данных, в городе Олешки и районе вокруг него могут оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей, которые фактически находятся в "серой зоне" рядом с линией фронта. Это гражданские лица, которые ежедневно находятся под угрозой обстрелов и атак дронов, остаются без продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и другой необходимой помощи. Критическая инфраструктура в городе фактически разрушена, а электро- и газоснабжение отсутствуют. Напомним также, что в 2023 году этот город был затоплен в результате подрыва российскими войсками плотины Каховской гидроэлектростанции

- говорится в сообщении.

Также добавили, что украинская сторона постоянно информирует о критической ситуации в Олешках различные международные организации с призывом предоставить соответствующую помощь людям, чтобы избежать массовых смертей. Украинские власти и международные организации пытаются договориться об эвакуации жителей города, но российская сторона использует гуманитарную катастрофу для распространения пропаганды, которая является откровенной манипуляцией и ложью. Россия неоднократно игнорировала международное гуманитарное право, подвергая страданиям и голоду жителей города Олешки.

В связи с указанным ВСЦиРО обращается к Папе Римскому Льву XIV, к Всемирному совету церквей, к Всемирному евангелическому альянсу, другим религиозным лидерам, представителям различных конфессий и правозащитных неправительственных организаций с призывом поднять свой голос и использовать все возможности для спасения от голодной смерти жителей города Олешки в Херсонской области

- говорится в публикации.

Также ВСЦиРО призывает государства — члены ООН и Международный комитет Красного Креста принять необходимые меры для проведения гуманитарной миссии по эвакуации жителей города Олешки на подконтрольную Украине территорию.

Олешки стали смертельной ловушкой, люди уходят из города через минные поля — рф не подтверждает готовность к гуманитарной эвакуации16.09.26, 18:03 • 14757 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
российская пропаганда
Война в Украине
Международный комитет Красного Креста
Организация Объединенных Наций
Олешки
Херсонская область
Украина