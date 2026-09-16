Олешки стали смертельной ловушкой, люди уходят из города через минные поля — рф не подтверждает готовность к гуманитарной эвакуации

Оккупированные Олешки превратились в смертельную ловушку. Российская сторона после проведённых переговоров уже длительное время не подтверждает свою готовность провести гуманитарную миссию по эвакуации людей. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и добавил, что люди уже самостоятельно уходят из Олешек через заминированные поля, поскольку не видят другого способа выбраться из этого ада, передаёт УНН.

Детали

Лубинец сообщил, что у Украины были договорённости с российской стороной, были выстроены чёткие алгоритмы. Отдельно он заручился поддержкой Международного комитета Красного Креста и его готовностью в соответствии со своим мандатом принять участие в эвакуации людей.

Мы согласовали список лиц на эвакуацию из Олешек. Провели соответствующую работу с Силами безопасности и обороны для обеспечения режима тишины во время гуманитарной миссии - добавил омбудсмен.

Также несколько месяцев назад Лубинец проинформировал о критической ситуации в Олешках ряд международных организаций, среди которых — ООН и штаб-квартира МККК в Женеве. Он призвал международные организации оказать соответствующую помощь людям, чтобы избежать массовых смертей.

Что же сейчас происходит?

По словам Лубинца, российская сторона после проведённых переговоров уже длительное время не подтверждает свою готовность провести гуманитарную миссию по эвакуации людей. Однако Офис омбудсмена продолжает сбор и верификацию информации, а также коммуникацию с МККК, международными организациями и соответствующими государственными органами Украины.

Гуманитарная катастрофа в оккупированных Олешках – Лубинец обратился к МККК и российской стороне

Кроме того, мы продолжаем настаивать перед российской стороной на срочной эвакуации людей, которые фактически остаются в серой зоне. Это гражданские лица, которые ежедневно находятся под угрозой обстрелов и атак дронов, остаются без продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и другой необходимой помощи. Этих людей необходимо спасать. Потому что город превратился в смертельную ловушку - добавил он.

Омбудсмен получил 176 обращений по поводу гуманитарной ситуации на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Оккупированные Олешки оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки воды и еды

Мы уже проверили данные о 358 людях, которые срочно нуждаются в помощи, чтобы безопасно покинуть эти территории. И это только те, о ком нам удалось узнать. В целом, исходя из численности населения Олешек и района, там может оставаться более 6 тысяч человек, среди них около 200 детей. А самое страшное — люди уже самостоятельно идут через заминированные поля, поскольку не видят другого способа выбраться из этого ада. Они рискуют подорваться на мине или попасть под удар дрона, но всё равно идут, потому что оставаться в Олешках для них ещё хуже. Кровь стынет в жилах от этих историй. И поэтому задача одна — забрать наших людей из этой смертельной опасности - подытожил Лубинец.

Условия эвакуации шести тысяч украинцев из Олешек технически согласованы - Лубинец