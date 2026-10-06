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В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства

Киев • УНН

 • 5364 просмотра

С 7 по 11 октября во Франкфурте пройдет 78-я книжная ярмарка. Украина представит национальный стенд с 44 издательствами.

В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства

С 7 по 11 октября во Франкфурте-на-Майне пройдет 78-я Франкфуртская международная книжная ярмарка Frankfurter Buchmesse — крупнейшее литературное событие в мире, которое ежегодно проходит в третью среду октября. Эта ярмарка является не только самой масштабной по количеству посетителей, но и по количеству издательств, представляющих свои новые книги. Ежегодно сотни тысяч людей со всего мира съезжаются во Франкфурт, чтобы принять участие в этом уникальном литературном событии, пишет УНН.

История Франкфуртской книжной ярмарки

Франкфуртская книжная ярмарка существует с середины XV века. В то время во Франкфурт приезжали печатники из Швейцарии, Голландии, Англии, Польши, Италии и Франции, чтобы обмениваться своими книгами. В середине XVII века Лейпциг как центр второй немецкой книжной ярмарки перенял лидирующие позиции в Германии.

Однако обе книжные выставки приостановили работу в конце XIX века — сначала франкфуртская, а затем и лейпцигская. В начале Первой мировой войны Лейпциг возобновил свою традицию книжной ярмарки, а позднее — в 1920-х годах — Франкфурт сделал то же самое. Однако эти инициативы долго не просуществовали.

Современная Франкфуртская книжная ярмарка началась в 1949 году с двухсот немецких участников. В 1954 году впервые международных участников ярмарки было больше, чем немецких, а именно 534 из 19 зарубежных стран против 524 из Германии.

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Современная Франкфуртская книжная ярмарка

В настоящее время в течение пяти дней в ярмарке принимают участие более 7,000 экспонентов примерно из 100 стран мира и более 286,000 посетителей. В этом году почетным гостем ярмарки будет Чехия. Участники книжной ярмарки — прежде всего издатели, агенты, книготорговцы, библиотекари, ученые, художники-иллюстраторы, поставщики услуг, продюсеры, переводчики, ассоциации художников, авторов, книготорговцев, разработчиков программного обеспечения и поставщики мультимедиа.

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Украина на ярмарке

Во Франкфуртской книжной ярмарке принимают участие ряд ведущих украинских издательств. По состоянию на 2011 год Украина восемнадцать раз принимала участие во Франкфуртской международной книжной выставке.

Украина также в этом году представит национальный стенд на Франкфуртской книжной ярмарке 2026. Целью нынешнего участия является привлечение внимания мира к украинскому книгоизданию, налаживание международных связей и обсуждение потерь в сфере культуры вследствие войны.

Украинский национальный стенд разместится в павильоне 3.1 C13. Свои книги представят 44 издательства, среди которых: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, АДЕФ-Украина, АРТБУКС, АССА, Астролябия, АТЕНА, Белка, Богдан, БУКШЕФ, Весна, Виват, Вихола, Издательство Старого Льва, Гельблау, Воробец, Dach Magazine, Книголав, Ковила Паблишинг, Лаборатория, Литературное агентство "лит ґрунт", Литературное агентство "OVO", Литературные ворота, Мамино, МИСОН, Моя книжная полка, Наш Формат, Орландо, Основы, Ранок, САФРАН, Стилет и стилос, Ukraїner, Украинская Картографическая Группа, Уроборос, Фолио, Час змін інформ, Час майстрів, Читаріум, Черные овцы, ШКОЛА, Юрінком Інтер, Creative Publishing, Creative Women Publishing, Dach Magazine, ist publishing.

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