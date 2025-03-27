Трамп введет 25% тарифы на импорт авто, что ударит по европейским производителям. Porsche и Mercedes могут потерять миллиарды евро прибыли из-за новых пошлин США.
Немецкий разработчик программного обеспечения SAP обогнал датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk, став самой дорогой компанией Европы с оценкой в 312 млрд евро. Акции SAP выросли на 40%.
24-часовая забастовка работников государственного сектора почти остановила работу 13 немецких аэропортов. Из-за протеста профсоюза Verdi отменено более 1000 рейсов, что затронуло 510 тысяч пассажиров.
Во Франкфурте обнаружили 1800-летний серебряный амулет с христианской надписью. Находка может изменить представление о распространении христианства в Европе, поскольку является на 50 лет старше предыдущих артефактов.
В Германии арестовали трех вооруженных экстремистов, планировавших теракт на рождественской ярмарке. Задержанные-двое ливанцев и турок, которые имели оружие и симпатизировали ИГИЛ.
Boeing 747-8 компании Lufthansa попал в сильную турбулентность во время рейса из Буэнос-Айреса во Франкфурт. Инцидент произошел на высоте 10 000 метров, на борту находились 329 пассажиров и 19 членов экипажа.
В Ганновере и Франкфурте-на-Майне с 2025 года откроют специализированные магазины для продажи каннабиса. Пятилетний эксперимент охватит 4000 участников и будет проводиться под научным наблюдением.
Неизвестные обстреляли окно поезда, следовавшего из Гамбурга во Франкфурт-на-Майне. Поезд сделал экстренную остановку в Оснабрюке, полиция оцепила поврежденный вагон, после чего движение было восстановлено.
У немецкого студента-медика и его спутницы, которые прибыли из Руанды, тест на вирус Марбург показал отрицательный результат. Для 200 попутчиков опасности не было, но студент будет оставаться в изоляции под наблюдением врачей.
На вокзале Гамбурга полиция перекрыла пути из-за подозрения заражения вирусом Марбурга у студента-медика из Руанды. Пассажирам пришлось покинуть платформы.
Трое мужчин, в том числе гражданин Украины, были задержаны в Германии по подозрению в работе на иностранную разведывательную службу.
19-летний афганец нанес многочисленные ножевые ранения 41-летней украинской беженке во Франкфурте-на-Майне, Германия.
Девять подозреваемых, которых обвиняют в подготовке насильственного государственного переворота в Германии с целью свержения правительства и введения военного положения, предстанут сегодня перед судом.
Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего европейского подразделения банка ВТБ.
В Алжире торжественно открыли самую большую мечеть в Африке под названием Большая мечеть Алжира, которая может вместить более 120 000 верующих и имеет минарет высотой 265 метров, что делает ее третьей по величине мечетью в мире.
В среду немецкий наземный персонал пяти крупных аэропортов объявит забастовку, что приведет к срыву полетов.
Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.