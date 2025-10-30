$42.080.01
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 3986 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 6254 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУ
08:17 • 12406 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 15818 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 14047 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 19014 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27404 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44527 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44887 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Volkswagen понес убытки в 5 млрд евро из-за пошлин США и проблем Porsche

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

Volkswagen получил операционные убытки в размере 1,3 миллиарда евро в третьем квартале из-за изменения стратегии Porsche в отношении электромобилей. Компания также сталкивается с дополнительными расходами из-за американских пошлин, которые могут достичь 5 миллиардов евро в этом году.

Volkswagen понес убытки в 5 млрд евро из-за пошлин США и проблем Porsche

Дорогостоящая корректировка курса дочерней компании Porsche нанесла автопроизводителю Volkswagen серьезный удар в третьем квартале, приведя к операционным убыткам в 1,3 миллиарда евро (1,52 миллиарда долларов США) и увеличению расходов на миллиарды долларов в дополнение к давлению со стороны американских пошлин, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Volkswagen понес убытки в 4,7 миллиарда евро из-за изменения стратегии Porsche в отношении электромобилей за первые девять месяцев, в то время как импортные пошлины США, как ожидается, обойдутся крупнейшему европейскому автопроизводителю в сумму до 5 миллиардов евро в этом году, сообщила компания в четверг.

"Эти последствия будут сохраняться, и именно поэтому мы должны неуклонно реализовывать действующие программы повышения производительности, продвигать меры по повышению эффективности и разрабатывать новые подходы", - заявил финансовый директор компании Арно Антлиц.

Он указал на "смешанную картину" текущего года, указав на высокий спрос на электромобили Volkswagen в Европе и прогресс в реструктуризации, но при этом давление на рентабельность в связи с переходом на электромобили.

Volkswagen получил операционный убыток в третьем квартале по сравнению с 2,8 млрд евро операционной прибыли концерна годом ранее, но он оказался меньше, чем убыток в 1,7 млрд евро, прогнозируемый аналитиками, опрошенными Visible Alpha.

Акции Volkswagen выросли на 1,2% в начале торгов во Франкфурте после публикации квартальной прибыли.

Porsche, 75,4% акций которой принадлежат Volkswagen, также ушла в глубокий убыток в третьем квартале, откладывая запуск электромобилей в попытке вернуть потребителей гибридными автомобилями и авто с двигателями внутреннего сгорания.

Убытки Porsche превысили миллиард евро из-за пересмотра планов по электромобилям24.10.25, 20:30 • 3167 просмотров

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм также является генеральным директором Porsche, но передаст бразды правления в конце года, сохранив за собой должность главы материнской компании.

Инвесторы все чаще ставили под сомнение его способность одновременно управлять двумя компаниями в период серьезных испытаний для обеих.

Volkswagen в четверг сохранил свой годовой прогноз, но заявил, что он основан на предположении о достаточном объеме поставок чипов, что намекает на следующий фронт борьбы автопроизводителя, поскольку торговое противостояние вокруг нидерландского производителя чипов Nexperia грозит остановками производства в автомобильной промышленности, пишет издание.

Honda сокращает производство на североамериканских заводах из-за дефицита чипов29.10.25, 21:21 • 2290 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Техника
Тренд
Бренд
Porsche
Volkswagen
Reuters
Франкфурт
Европа
Соединённые Штаты