Volkswagen понес убытки в 5 млрд евро из-за пошлин США и проблем Porsche

Дорогостоящая корректировка курса дочерней компании Porsche нанесла автопроизводителю Volkswagen серьезный удар в третьем квартале, приведя к операционным убыткам в 1,3 миллиарда евро (1,52 миллиарда долларов США) и увеличению расходов на миллиарды долларов в дополнение к давлению со стороны американских пошлин, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Volkswagen понес убытки в 4,7 миллиарда евро из-за изменения стратегии Porsche в отношении электромобилей за первые девять месяцев, в то время как импортные пошлины США, как ожидается, обойдутся крупнейшему европейскому автопроизводителю в сумму до 5 миллиардов евро в этом году, сообщила компания в четверг.

"Эти последствия будут сохраняться, и именно поэтому мы должны неуклонно реализовывать действующие программы повышения производительности, продвигать меры по повышению эффективности и разрабатывать новые подходы", - заявил финансовый директор компании Арно Антлиц.

Он указал на "смешанную картину" текущего года, указав на высокий спрос на электромобили Volkswagen в Европе и прогресс в реструктуризации, но при этом давление на рентабельность в связи с переходом на электромобили.

Volkswagen получил операционный убыток в третьем квартале по сравнению с 2,8 млрд евро операционной прибыли концерна годом ранее, но он оказался меньше, чем убыток в 1,7 млрд евро, прогнозируемый аналитиками, опрошенными Visible Alpha.

Акции Volkswagen выросли на 1,2% в начале торгов во Франкфурте после публикации квартальной прибыли.

Porsche, 75,4% акций которой принадлежат Volkswagen, также ушла в глубокий убыток в третьем квартале, откладывая запуск электромобилей в попытке вернуть потребителей гибридными автомобилями и авто с двигателями внутреннего сгорания.

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм также является генеральным директором Porsche, но передаст бразды правления в конце года, сохранив за собой должность главы материнской компании.

Инвесторы все чаще ставили под сомнение его способность одновременно управлять двумя компаниями в период серьезных испытаний для обеих.

Volkswagen в четверг сохранил свой годовой прогноз, но заявил, что он основан на предположении о достаточном объеме поставок чипов, что намекает на следующий фронт борьбы автопроизводителя, поскольку торговое противостояние вокруг нидерландского производителя чипов Nexperia грозит остановками производства в автомобильной промышленности, пишет издание.

