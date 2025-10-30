$42.080.01
Ексклюзив
11:00 • 5672 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 7572 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 8644 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
08:17 • 13542 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 16723 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 14472 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 19324 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27452 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44571 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44904 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Volkswagen пішов у збитки на €5 млрд через мита США та проблеми Porsche

Київ • УНН

 • 1360 перегляди

Volkswagen отримав операційні збитки у 1,3 мільярда євро в третьому кварталі через зміну стратегії Porsche щодо електромобілів. Компанія також стикається з додатковими витратами через американські мита, що можуть сягнути 5 мільярдів євро цього року.

Volkswagen пішов у збитки на €5 млрд через мита США та проблеми Porsche

Дороговартісне корегування курсу дочірньої компанії Porsche завдало автовиробнику Volkswagen серйозного удару в третьому кварталі, призвівши до операційних збитків у 1,3 мільярда євро (1,52 мільярда доларів США) і збільшення витрат на мільярди доларів на додаток до тиску з боку американських мит, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Volkswagen зазнав збитків у 4,7 мільярда євро через зміну стратегії Porsche щодо електромобілів за перші дев'ять місяців, у той час як імпортне мито США, як очікується, обійдеться найбільшому європейському автовиробнику у суму до 5 мільярдів євро цього року, повідомила компанія у четвер.

"Ці наслідки зберігатимуться, і саме тому ми повинні неухильно реалізовувати чинні програми підвищення продуктивності, просувати заходи щодо підвищення ефективності та розробляти нові підходи", - заявив фінансовий директор компанії Арно Антліц.

Він вказав на "змішану картину" поточного року, вказавши на високий попит на електромобілі Volkswagen у Європі та прогрес у реструктуризації, але при цьому тиск на рентабельність у зв'язку з переходом на електромобілі.

Volkswagen отримав операційний збиток у третьому кварталі, порівняно з 2,8 млрд євро операційного прибутку концерну роком раніше, але він виявився меншим, ніж збиток у 1,7 млрд євро, прогнозований аналітиками, опитаними Visible Alpha.

Акції Volkswagen зросли на 1,2% на початку торгів у Франкфурті після публікації квартального прибутку.

Porsche, 75,4% акцій якої належать Volkswagen, також пішла у глибокий збиток у третьому кварталі, відкладаючи запуск електромобілів у спробі повернути споживачів гібридними автомобілями та авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Збитки Porsche перевищили мільярд євро через перегляд планів з електромобілів

Генеральний директор Volkswagen Олівер Блюм також є генеральним директором Porsche, але передасть кермо влади в кінці року, зберігши за собою посаду очільника материнської компанії.

Інвестори все частіше ставили під сумнів його здатність одночасно керувати двома компаніями в період серйозних випробувань для обох.

Volkswagen у четвер зберіг свій річний прогноз, але заявив, що він заснований на припущенні про достатній обсяг постачання чіпів, що натякає на наступний фронт боротьби автовиробника, оскільки торгове протистояння навколо нідерландського виробника чіпів Nexperia загрожує зупинками виробництва в автомобільній промисловості, пише видання.

Honda скорочує виробництво на північноамериканських заводах через дефіцит чіпів

Юлія Шрамко

