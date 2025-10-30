Volkswagen пішов у збитки на €5 млрд через мита США та проблеми Porsche

Дороговартісне корегування курсу дочірньої компанії Porsche завдало автовиробнику Volkswagen серйозного удару в третьому кварталі, призвівши до операційних збитків у 1,3 мільярда євро (1,52 мільярда доларів США) і збільшення витрат на мільярди доларів на додаток до тиску з боку американських мит, повідомляє Reuters, пише УНН.

Volkswagen зазнав збитків у 4,7 мільярда євро через зміну стратегії Porsche щодо електромобілів за перші дев'ять місяців, у той час як імпортне мито США, як очікується, обійдеться найбільшому європейському автовиробнику у суму до 5 мільярдів євро цього року, повідомила компанія у четвер.

"Ці наслідки зберігатимуться, і саме тому ми повинні неухильно реалізовувати чинні програми підвищення продуктивності, просувати заходи щодо підвищення ефективності та розробляти нові підходи", - заявив фінансовий директор компанії Арно Антліц.

Він вказав на "змішану картину" поточного року, вказавши на високий попит на електромобілі Volkswagen у Європі та прогрес у реструктуризації, але при цьому тиск на рентабельність у зв'язку з переходом на електромобілі.

Volkswagen отримав операційний збиток у третьому кварталі, порівняно з 2,8 млрд євро операційного прибутку концерну роком раніше, але він виявився меншим, ніж збиток у 1,7 млрд євро, прогнозований аналітиками, опитаними Visible Alpha.

Акції Volkswagen зросли на 1,2% на початку торгів у Франкфурті після публікації квартального прибутку.

Porsche, 75,4% акцій якої належать Volkswagen, також пішла у глибокий збиток у третьому кварталі, відкладаючи запуск електромобілів у спробі повернути споживачів гібридними автомобілями та авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Генеральний директор Volkswagen Олівер Блюм також є генеральним директором Porsche, але передасть кермо влади в кінці року, зберігши за собою посаду очільника материнської компанії.

Інвестори все частіше ставили під сумнів його здатність одночасно керувати двома компаніями в період серйозних випробувань для обох.

Volkswagen у четвер зберіг свій річний прогноз, але заявив, що він заснований на припущенні про достатній обсяг постачання чіпів, що натякає на наступний фронт боротьби автовиробника, оскільки торгове протистояння навколо нідерландського виробника чіпів Nexperia загрожує зупинками виробництва в автомобільній промисловості, пише видання.

