Збитки Porsche перевищили мільярд євро через перегляд планів з електромобілів
Київ • УНН
Porsche AG зафіксувала перший квартальний збиток у своїй історії як публічна компанія – операційні втрати досягли 967 мільйонів євро, а загальний збиток за три квартали склав 3,1 мільярда євро (3,6 мільярда доларів). Причиною падіння стали відкладення програми електромобілів, скасування власного виробництва акумуляторів, зниження попиту в Китаї та високі імпортні тарифи США. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Попит на електромобілі Porsche останнім часом знизився, а проблеми з ланцюгами поставок посилили слабкі продажі на ключових ринках. Через це акції компанії впали, а прогноз на 2025 рік був знижений уже вчетверте цього року. Третій квартал приніс виручку у 8,7 мільярда євро.
У рамках реструктуризації Porsche переглянула плани щодо нових моделей: лінійка великих позашляховиків, яка мала бути електричною, тепер виходитиме з двигунами внутрішнього згоряння та гібридними силовими агрегатами. Компанія також оновила більшість членів ради директорів та активізувала скорочення витрат.
Генеральний директор Олівер Блум передасть керівництво Майклу Лейтерсу, колишньому керівнику McLaren Automotive, який має досвід у розробці позашляховиків Macan і Cayenne. Лейтерс відповідатиме за запуск заміни Macan з двигуном внутрішнього згоряння, виробництво якої припиниться наступного року.
Стратегія Porsche на ринку позашляховиків є ключовою для США – нині найбільшого ринку компанії. Відсутність локального виробництва змушує імпортувати автомобілі з Європи, сплачуючи 15% тарифів. Porsche також розглядає можливість складання однієї з моделей у США, щоб знизити витрати та посилити присутність на ринку.
