Збитки Porsche перевищили мільярд євро через перегляд планів з електромобілів

17:15 • 5498 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 7516 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 12209 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 17566 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 16892 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 32774 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 23567 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19264 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27421 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70638 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті
24 жовтня, 09:50
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР
24 жовтня, 09:56
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА
24 жовтня, 11:04
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду
24 жовтня, 11:32
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
24 жовтня, 11:40
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ
16:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 32777 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 27542 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 28389 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 70643 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi"
14:55
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
12:41
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті
24 жовтня, 09:50
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку
24 жовтня, 07:30
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
23 жовтня, 15:24
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)

Збитки Porsche перевищили мільярд євро через перегляд планів з електромобілів

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Porsche AG зафіксувала квартальний збиток в історії як публічна компанія, що склав 967 мільйонів євро, а загальний збиток за три квартали досяг 3,1 мільярда євро. Причиною стали відкладення програми електромобілів, скасування власного виробництва акумуляторів, зниження попиту в Китаї та високі імпортні тарифи США.

Збитки Porsche перевищили мільярд євро через перегляд планів з електромобілів

Porsche AG зафіксувала перший квартальний збиток у своїй історії як публічна компанія – операційні втрати досягли 967 мільйонів євро, а загальний збиток за три квартали склав 3,1 мільярда євро (3,6 мільярда доларів). Причиною падіння стали відкладення програми електромобілів, скасування власного виробництва акумуляторів, зниження попиту в Китаї та високі імпортні тарифи США. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Попит на електромобілі Porsche останнім часом знизився, а проблеми з ланцюгами поставок посилили слабкі продажі на ключових ринках. Через це акції компанії впали, а прогноз на 2025 рік був знижений уже вчетверте цього року. Третій квартал приніс виручку у 8,7 мільярда євро.

Кібератака на Jaguar Land Rover скоротила виробництво авто у Великій Британії на 27% - Sky News24.10.25, 16:40 • 1820 переглядiв

У рамках реструктуризації Porsche переглянула плани щодо нових моделей: лінійка великих позашляховиків, яка мала бути електричною, тепер виходитиме з двигунами внутрішнього згоряння та гібридними силовими агрегатами. Компанія також оновила більшість членів ради директорів та активізувала скорочення витрат.

Ford ставить електропікап F-150 Lightning на паузу: зосередиться на "прибутковіших" авто24.10.25, 13:05 • 2294 перегляди

Генеральний директор Олівер Блум передасть керівництво Майклу Лейтерсу, колишньому керівнику McLaren Automotive, який має досвід у розробці позашляховиків Macan і Cayenne. Лейтерс відповідатиме за запуск заміни Macan з двигуном внутрішнього згоряння, виробництво якої припиниться наступного року.

Стратегія Porsche на ринку позашляховиків є ключовою для США – нині найбільшого ринку компанії. Відсутність локального виробництва змушує імпортувати автомобілі з Європи, сплачуючи 15% тарифів. Porsche також розглядає можливість складання однієї з моделей у США, щоб знизити витрати та посилити присутність на ринку.

Ford створив електричний Bronco: що всередині07.10.25, 12:17 • 3274 перегляди

Степан Гафтко

Авто
Техніка
Porsche
Електроенергія
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки