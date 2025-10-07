$41.340.11
Ексклюзив
07:13 • 14865 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 31889 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 61902 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 51966 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 53356 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 92592 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36123 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41239 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67432 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 78363 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 14859 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 44711 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 54336 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 92588 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 194619 перегляди
Ford створив електричний Bronco: що всередині

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Ford представив електричний Bronco, який доступний для замовлення в Китаї. Покупці можуть отримати пакет для кемпінгу на даху, що перетворює його на мобільний кемпер.

Ford створив електричний Bronco: що всередині

З'явився електричний Ford Bronco, і, можливо, це найкрутіший електромобіль автовиробника на сьогодні, повідомляє Electrek, пише УНН.

Деталі

З появою нового електричного позашляховика - але наразі лише у Китаї -Ford, як повідомляється, демонструє кілька додаткових приємних дрібниць для перших покупців, включаючи намет на даху для кемпінгу.

Після відкриття сліпих передзамовлень на новий електричний Bronco на автосалоні в Гуанчжоу 1 жовтня компанія Ford заявила, що новий електромобіль - це перший автомобіль компанії, створений для кемпінгу та інших пригод.

Покупці можуть зарезервувати новий електричний Bronco у Китаї, внісши депозит у 1000 юанів (140 доларів США). Протягом обмеженого часу Ford пропонує кілька додаткових привілеїв, включаючи пакет "для кемпінгу на даху", який фактично перетворює його на мобільний кемпер.

Пакет зазвичай коштує 12 000 юанів (1700 доларів США) і включає підйомний дах "Super", повнорозмірний надувний матрац і сидіння, які складаються в підлогу одним натисканням кнопки.

На відміну від більшості підйомних систем дах можна підняти простим натисканням кнопки на екрані інформаційно-розважальної системи. А ще є задній борт, схожий на похідну кухню. У комплект входять стіл, магнітна смуга для ножів, відкривачка для пляшок та багато іншого.

Електричний Bronco виробляється партнером Ford із спільного підприємства, компанією Jiangling Motors (JMC), і продається ексклюзивно в Китаї. Принаймні поки що, зауважує видання.

Він доступний для замовлення як у повністю електричній версії (EV), так і у версії зі збільшеним запасом ходу (EREV). Ford офіційно представить новий Bronco EV до кінця року.

Хоча він виглядає практично ідентично Bronco, який ми бачимо у США, Європі та інших регіонах, під капотом ховається зовсім інша начинка, зазначає видання.

Електричний Bronco оснащений двома електродвигунами, одним спереду, а іншим ззаду загальною потужністю 445 кінських сил (332 кВт). Він також живиться від LFP-акумулятора BYD FinDreams ємністю 105,4 кВт·год, що забезпечує запас ходу без заряджання до 650 км.

При довжині 5025 мм, ширині 1960 мм і висоті 1815 мм електромобіль трохи більший за стандартну чотиридверну модель, що продається в США.

Він також оснащений удосконаленою системою допомоги водієві (ADAS) Ford Fuyu, розробленою спеціально для покупців у Китаї. Система складається із встановленого на даху лідара та понад 30 датчиків та камер.

Електромобіль Bronco EV оснащений "бортовим журналом", що включає понад 20 популярних маршрутів Китаю, що дозволить спланувати поїздку.

Ford поки не оголосив ціни, але, швидше за все, невдовзі стане відомо про це, оскільки офіційний запуск у Китаї очікується до кінця року.

Ford імовірно таємно розробляє гібридний S650 Mustang25.09.25, 10:29 • 3057 переглядiв

Юлія Шрамко

