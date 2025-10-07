Ford створив електричний Bronco: що всередині

З'явився електричний Ford Bronco, і, можливо, це найкрутіший електромобіль автовиробника на сьогодні, повідомляє Electrek, пише УНН.

Деталі

З появою нового електричного позашляховика - але наразі лише у Китаї -Ford, як повідомляється, демонструє кілька додаткових приємних дрібниць для перших покупців, включаючи намет на даху для кемпінгу.

Після відкриття сліпих передзамовлень на новий електричний Bronco на автосалоні в Гуанчжоу 1 жовтня компанія Ford заявила, що новий електромобіль - це перший автомобіль компанії, створений для кемпінгу та інших пригод.

Покупці можуть зарезервувати новий електричний Bronco у Китаї, внісши депозит у 1000 юанів (140 доларів США). Протягом обмеженого часу Ford пропонує кілька додаткових привілеїв, включаючи пакет "для кемпінгу на даху", який фактично перетворює його на мобільний кемпер.

Пакет зазвичай коштує 12 000 юанів (1700 доларів США) і включає підйомний дах "Super", повнорозмірний надувний матрац і сидіння, які складаються в підлогу одним натисканням кнопки.

На відміну від більшості підйомних систем дах можна підняти простим натисканням кнопки на екрані інформаційно-розважальної системи. А ще є задній борт, схожий на похідну кухню. У комплект входять стіл, магнітна смуга для ножів, відкривачка для пляшок та багато іншого.

Електричний Bronco виробляється партнером Ford із спільного підприємства, компанією Jiangling Motors (JMC), і продається ексклюзивно в Китаї. Принаймні поки що, зауважує видання.

Він доступний для замовлення як у повністю електричній версії (EV), так і у версії зі збільшеним запасом ходу (EREV). Ford офіційно представить новий Bronco EV до кінця року.

Хоча він виглядає практично ідентично Bronco, який ми бачимо у США, Європі та інших регіонах, під капотом ховається зовсім інша начинка, зазначає видання.

Електричний Bronco оснащений двома електродвигунами, одним спереду, а іншим ззаду загальною потужністю 445 кінських сил (332 кВт). Він також живиться від LFP-акумулятора BYD FinDreams ємністю 105,4 кВт·год, що забезпечує запас ходу без заряджання до 650 км.

При довжині 5025 мм, ширині 1960 мм і висоті 1815 мм електромобіль трохи більший за стандартну чотиридверну модель, що продається в США.

Він також оснащений удосконаленою системою допомоги водієві (ADAS) Ford Fuyu, розробленою спеціально для покупців у Китаї. Система складається із встановленого на даху лідара та понад 30 датчиків та камер.

Електромобіль Bronco EV оснащений "бортовим журналом", що включає понад 20 популярних маршрутів Китаю, що дозволить спланувати поїздку.

Ford поки не оголосив ціни, але, швидше за все, невдовзі стане відомо про це, оскільки офіційний запуск у Китаї очікується до кінця року.

