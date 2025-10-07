$41.340.11
Ford создал электрический Bronco: что внутри

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Ford представил электрический Bronco, который доступен для заказа в Китае. Покупатели могут получить пакет для кемпинга на крыше, что превращает его в мобильный кемпер.

Ford создал электрический Bronco: что внутри

Появился электрический Ford Bronco, и, возможно, это самый крутой электромобиль автопроизводителя на сегодняшний день, сообщает Electrek, пишет УНН.

Подробности

С появлением нового электрического внедорожника — но пока только в Китае — Ford, как сообщается, демонстрирует несколько дополнительных приятных мелочей для первых покупателей, включая палатку на крыше для кемпинга.

После открытия слепых предзаказов на новый электрический Bronco на автосалоне в Гуанчжоу 1 октября компания Ford заявила, что новый электромобиль — это первый автомобиль компании, созданный для кемпинга и других приключений.

Покупатели могут зарезервировать новый электрический Bronco в Китае, внеся депозит в 1000 юаней (140 долларов США). В течение ограниченного времени Ford предлагает несколько дополнительных привилегий, включая пакет "для кемпинга на крыше", который фактически превращает его в мобильный кемпер.

Пакет обычно стоит 12 000 юаней (1700 долларов США) и включает подъемную крышу "Super", полноразмерный надувной матрас и сиденья, которые складываются в пол одним нажатием кнопки.

В отличие от большинства подъемных систем, крышу можно поднять простым нажатием кнопки на экране информационно-развлекательной системы. А еще есть задний борт, похожий на походную кухню. В комплект входят стол, магнитная полоса для ножей, открывалка для бутылок и многое другое.

Электрический Bronco производится партнером Ford по совместному предприятию, компанией Jiangling Motors (JMC), и продается эксклюзивно в Китае. По крайней мере пока что, отмечает издание.

Он доступен для заказа как в полностью электрической версии (EV), так и в версии с увеличенным запасом хода (EREV). Ford официально представит новый Bronco EV до конца года.

Хотя он выглядит практически идентично Bronco, который мы видим в США, Европе и других регионах, под капотом скрывается совершенно другая начинка, отмечает издание.

Электрический Bronco оснащен двумя электродвигателями, одним спереди, а другим сзади общей мощностью 445 лошадиных сил (332 кВт). Он также питается от LFP-аккумулятора BYD FinDreams емкостью 105,4 кВт·ч, что обеспечивает запас хода без подзарядки до 650 км.

При длине 5025 мм, ширине 1960 мм и высоте 1815 мм электромобиль немного больше стандартной четырехдверной модели, продаваемой в США.

Он также оснащен усовершенствованной системой помощи водителю (ADAS) Ford Fuyu, разработанной специально для покупателей в Китае. Система состоит из установленного на крыше лидара и более 30 датчиков и камер.

Электромобиль Bronco EV оснащен "бортовым журналом", включающим более 20 популярных маршрутов Китая, что позволит спланировать поездку.

Ford пока не объявил цены, но, скорее всего, вскоре станет известно об этом, поскольку официальный запуск в Китае ожидается до конца года.

Ford, вероятно, тайно разрабатывает гибридный S650 Mustang

Юлия Шрамко

