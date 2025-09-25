Ford, вероятно, тайно разрабатывает гибридный S650 Mustang

Ford тайно разрабатывает гибридную версию S650 Mustang, согласно многочисленным сообщениям со ссылкой на инсайдерские источники, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Хотя публично этот проект не подтвержден, новости говорят о том, что компания наконец приблизилась к электрификации своего культового купе после многих лет спекуляций.

Сообщается, что программа, предположительно, под кодовым названием "S650E", находится в активной разработке, и, по слухам, первые тестовые экземпляры уже на дорогах. Означает ли это систему "мягкого гибрида" для повышения эффективности или более динамичную установку, пока неясно, но сам факт существования прототипов - это серьезное изменение для автомобиля, который всегда гордился исключительно двигателем внутреннего сгорания.

Как отмечает издание, Ford должен найти баланс между традициями и инновациями. Всего несколько недель назад бренд напомнил поклонникам, что двигатель V8 жив и процветает. Инсайдеры подтвердили, что новый GT500 появится в 2026 году, а гоночные программы Mustang, как и раньше, играют ключевую роль в его идентичности. В то же время, правила и потребительский спрос подталкивают автопроизводителей к поиску золотой середины между чистой мощностью и более экологичными технологиями.

Гибридный Mustang может предложить и то, и другое: снижение выбросов и экономию топлива, а также использование электроусилителя руля для более быстрого разгона. Это тонкая граннь, но Ford ясно дал понять, что Mustang не будет принесен в жертву в рамках более широкого поворота в отношении электромобилей, пишет издание.

Сейчас Ford не подтвердил разработку Mustang Hybrid, но сам факт слухов о разработке сигнализирует о том, как бренд готовится к изменениям на рынке. Гибридный пони-кар может помочь Ford достичь целей по снижению выбросов, не отпугивая энтузиастов, которые все еще хотят двигатель V8, отмечает издание.