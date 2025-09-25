$41.380.00
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Ford, вероятно, тайно разрабатывает гибридный S650 Mustang

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Ford, по слухам, разрабатывает гибридную версию S650 Mustang под кодовым названием «S650E», с первыми тестовыми экземплярами уже на дорогах. Этот шаг свидетельствует о приближении компании к электрификации культового купе, сохраняя баланс между традициями и инновациями.

Ford, вероятно, тайно разрабатывает гибридный S650 Mustang

Ford тайно разрабатывает гибридную версию S650 Mustang, согласно многочисленным сообщениям со ссылкой на инсайдерские источники, пишет УНН со ссылкой на Autoblog.

Детали

Хотя публично этот проект не подтвержден, новости говорят о том, что компания наконец приблизилась к электрификации своего культового купе после многих лет спекуляций.

Сообщается, что программа, предположительно, под кодовым названием "S650E", находится в активной разработке, и, по слухам, первые тестовые экземпляры уже на дорогах. Означает ли это систему "мягкого гибрида" для повышения эффективности или более динамичную установку, пока неясно, но сам факт существования прототипов - это серьезное изменение для автомобиля, который всегда гордился исключительно двигателем внутреннего сгорания.

Как отмечает издание, Ford должен найти баланс между традициями и инновациями. Всего несколько недель назад бренд напомнил поклонникам, что двигатель V8 жив и процветает. Инсайдеры подтвердили, что новый GT500 появится в 2026 году, а гоночные программы Mustang, как и раньше, играют ключевую роль в его идентичности. В то же время, правила и потребительский спрос подталкивают автопроизводителей к поиску золотой середины между чистой мощностью и более экологичными технологиями.

BMW M4 против Mustang GTD: СМИ рассказали, как получить "суперкар" по цене Toyota Prius27.08.25, 13:31 • 3100 просмотров

Гибридный Mustang может предложить и то, и другое: снижение выбросов и экономию топлива, а также использование электроусилителя руля для более быстрого разгона. Это тонкая граннь, но Ford ясно дал понять, что Mustang не будет принесен в жертву в рамках более широкого поворота в отношении электромобилей, пишет издание.

Сейчас Ford не подтвердил разработку Mustang Hybrid, но сам факт слухов о разработке сигнализирует о том, как бренд готовится к изменениям на рынке. Гибридный пони-кар может помочь Ford достичь целей по снижению выбросов, не отпугивая энтузиастов, которые все еще хотят двигатель V8, отмечает издание.

Юлия Шрамко

ТехнологииАвто