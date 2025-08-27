BMW M4 против Mustang GTD: СМИ рассказали, как получить "суперкар" по цене Toyota Prius

$41.400.03
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 21783 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 20976 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 92911 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 64046 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 136404 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 148877 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 149780 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58694 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 154025 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 56960 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 136404 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 149780 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года
BMW M4 против Mustang GTD: СМИ рассказали, как получить "суперкар" по цене Toyota Prius

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Модификации от G-Power стоимостью 42 тысячи долларов превращают BMW M4 Competition в 720-сильный автомобиль, способный разгоняться до 320 км/ч. Это делает его конкурентом Mustang GTD по значительно более низкой цене.

BMW M4 против Mustang GTD: СМИ рассказали, как получить "суперкар" по цене Toyota Prius

Мастерство послепродажного обслуживания может обеспечить динамику суперкара по цене полностью укомплектованной Toyota Prius, сообщает Autoblog, приводя пример, как 42 тысячи долларов превращают BMW M4 в конкурента Mustang GTD с максимальной скоростью 320 км/ч, пишет УНН.

Детали

"Вот что происходит, когда вы вкладываете серьезные деньги в и так мощный M4 Competition от BMW: вы получаете "ракету" на дороге, которая стоит меньше половины флагманского спорткара Ford. В то время как Mustang GTD за 325 000 долларов стоит как суперкар, кабриолет G-Power G4M Bi-Turbo доказывает, что вам не нужно тратить кучу денег, чтобы достичь показателей гиперкара", - говорится в публикации

Математика, как отмечается, удивительно проста. Как пишет издание, если начать с BMW M4 Competition за 70 тысяч долларов, который уже имеет 530 лошадиных сил и разгоном от 0 до 96 км/ч за 3,8 секунды, и добавить тщательно подобранные модификации от G-Power стоимостью 42 тысячи долларов, то перед вами появляется автомобиль мощностью 720 лошадиных сил, способный разогнаться до 320 км/ч. В то же время, Mustang GTD с 815 лошадиных сил разгоняется лишь до 320 км/ч, несмотря на преимущество в мощности.

Разница в производительности, как указано, становится еще заметнее, если учесть преимущество BMW в плане тюнинга. 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель BMW с двойным турбонаддувом прекрасно реагирует на модификации, тогда как 5,2-литровый V8 Ford с наддувом в GTD, "вероятно, уже с завода выходит за пределы безопасного разгона". Заявленное для GTD время разгона от 0 до 96 км/ч "менее чем за 4 секунды" кажется менее впечатляющим, когда правильно модифицированный M4 с полным приводом может показать лучшие результаты, пишет издание.

Конечно, понятно, что существует фундаментальное различие в философии. Ford с самого начала разрабатывал Mustang GTD как бескомпромиссное гоночное оружие, оснащенное кузовом из углеволокна, передовой аэродинамикой и подвеской, специально настроенной для гонок. Это впечатляющее инженерное достижение, созданное для того, чтобы бить рекорды на трассе, а не побеждать в дрэг-стрипе. Однако цена на него довольно высока, о которой большинство энтузиастов могут лишь мечтать, отмечает издание.

Привлекательность платформы M4 кроется в ее потенциале. В то время как Ford разрабатывал GTD как автомобиль ограниченного производства, BMW создал повседневный спорткар, который прекрасно поддается доработкам на вторичном рынке, пишет издание. "Благодаря тюнинговому ателье G-Power, результатом стал кабриолет M4, который является достойным конкурентом суперкаров. При этом, опустив крышу, можно наслаждаться захватывающей динамикой во всей красе", - сказано в публикации.

Дело, как отмечается, не только в голых цифрах, но и в доступности. "G-Power предлагает различные пакеты для платформы BMW, начиная с увеличения мощности до 600 лошадиных сил за 4,2 тысячи долларов. Полная сборка со всеми тюнинговыми опциями от ателье, как эстетическими, так и улучшенными характеристиками, будет стоить 42 тысячи долларов. Добавьте к этому старый кабриолет BMW M4 G83 примерно за 70 тысяч долларов, и вы все равно получите современный спорткар с характеристиками, достойными суперкаров, всего за треть цены", - пишет издание.

BMW инвестирует миллионы в покраску автомобилей: что известно15.08.25, 08:21 • 6664 просмотра

