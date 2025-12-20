"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon

Множество фильмов и сериалов, принадлежащих Amazon, включая известные фильмы о Джеймсе Бонде, будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки между двумя стриминговыми сервисами, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Netflix запустит «Умри, но не сейчас» (Die Another Day), «Не время умирать» (No Time to Die), «Квант милосердия» (Quantum of Solace) и «Скайфолл» (Skyfall) 15 января. Также будут доступны фильмы, такие как «Рокки» (Rocky), «Крид» (Creed) и «Блондинка в законе» (Legally Blonde), а также оригинальные сериалы, включая «Человек в высоком замке» (The Man in the High Castle).

Это произошло после того, как в этом месяце на Netflix начал транслироваться сериал «Охотники» (Hunters), созданный Дэвидом Вейлом, который выходил в течение двух сезонов на Prime Video.

«Умри, но не сейчас», «Квант милосердия» и «Скайфолл» будут доступны на Netflix в США, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, странах Бенилюкса, Италии, странах Северной Европы и Латинской Америки в течение трех месяцев. Сериал «Охотники» доступен в течение года в США, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, странах Бенилюкса, Италии, странах Северной Европы и Латинской Америки.

Это неожиданная сделка между двумя конкурентами.

Инсайдеры Amazon сообщили Deadline, что лицензирование каталога фильмов о Джеймсе Бонде для Netflix — это «стратегическое бизнес-решение, призванное расширить глобальный охват и вновь привлечь аудиторию».

По сути, Amazon решила, что доход, который принесут эти фильмы, стоит того, чтобы помочь одному из своих конкурентов в сфере стриминга — признак того, что рынок дистрибуции вернулся, по крайней мере на данный момент. Это похоже на ситуацию, когда Warner Bros Discovery решила начать продавать Netflix такие сериалы HBO, как «Белая ворона» (Insecure), «Братья по оружию» (Band of Brothers) и «Клиент всегда мертв» (Six Feet Under), в 2023 году, задолго до того, как стриминговый сервис заключил сделку о покупке всей компании.

