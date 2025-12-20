"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon

$42.340.00
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 10235 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 11957 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 9908 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 13122 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 22267 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 26015 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24770 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24087 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19683 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУPhoto20 декабря, 10:06
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 82713 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 58180 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 66219 просмотра
Владимир Зеленский
Луиш Монтенегру
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon19:10
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Amazon и Netflix заключили неожиданное соглашение о лицензировании контента. Фильмы о Джеймсе Бонде, "Рокки" и сериал "Человек в высоком замке" станут доступны на Netflix с 15 января.

"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon

Множество фильмов и сериалов, принадлежащих Amazon, включая известные фильмы о Джеймсе Бонде, будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки между двумя стриминговыми сервисами, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Netflix запустит «Умри, но не сейчас» (Die Another Day), «Не время умирать» (No Time to Die), «Квант милосердия» (Quantum of Solace) и «Скайфолл» (Skyfall) 15 января. Также будут доступны фильмы, такие как «Рокки» (Rocky), «Крид» (Creed) и «Блондинка в законе» (Legally Blonde), а также оригинальные сериалы, включая «Человек в высоком замке» (The Man in the High Castle).

Это произошло после того, как в этом месяце на Netflix начал транслироваться сериал «Охотники» (Hunters), созданный Дэвидом Вейлом, который выходил в течение двух сезонов на Prime Video.

«Умри, но не сейчас», «Квант милосердия» и «Скайфолл» будут доступны на Netflix в США, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, странах Бенилюкса, Италии, странах Северной Европы и Латинской Америки в течение трех месяцев. Сериал «Охотники» доступен в течение года в США, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, странах Бенилюкса, Италии, странах Северной Европы и Латинской Америки.

Это неожиданная сделка между двумя конкурентами.

Инсайдеры Amazon сообщили Deadline, что лицензирование каталога фильмов о Джеймсе Бонде для Netflix — это «стратегическое бизнес-решение, призванное расширить глобальный охват и вновь привлечь аудиторию».

По сути, Amazon решила, что доход, который принесут эти фильмы, стоит того, чтобы помочь одному из своих конкурентов в сфере стриминга — признак того, что рынок дистрибуции вернулся, по крайней мере на данный момент. Это похоже на ситуацию, когда Warner Bros Discovery решила начать продавать Netflix такие сериалы HBO, как «Белая ворона» (Insecure), «Братья по оружию» (Band of Brothers) и «Клиент всегда мертв» (Six Feet Under), в 2023 году, задолго до того, как стриминговый сервис заключил сделку о покупке всей компании.

Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30.07.25, 16:21

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Фильм
Сериал
Amazon
Австрия
Швейцария
Франция
Италия
Германия
Соединённые Штаты
Netflix