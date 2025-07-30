Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"

Актер Тэрон Эджертон, несмотря на опыт работы в шпионском жанре, заявил, что не считает себя подходящим кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда, пишет УНН со ссылкой на Variety.

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На вопрос, готов ли он претендовать на эту роль, Эджертон ответил: "Нет. И я не думаю, что я хороший выбор. Мне кажется, я слишком сумбурный для этого".

35-летний валлийский актер добавил, что ему очень нравится этот персонаж, "особенно работа Дэниела Крейга. Но я думаю, что я бы не справился с этой ролью, и, думаю, есть много классных молодых актеров, которые бы прекрасно справились с этой ролью. Думаю, это будет пустой тратой времени".

Хотя новый Бонд пока не анонсирован, первый фильм с момента приобретения права собственности компанией Amazon MGM уже начинает обретать форму. Режиссером фильма станет Дени Вильнёв, а в прошлом месяце издание Variety сообщило, что рассматривается дата выхода фильма 2028 года.

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Инсайдеры сообщили Variety, что Amazon заинтересован в подборе британского актера до 30 лет, среди которых Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон (Элорди - австралиец).

Однако Эджертон, который сейчас участвует в пресс-турах криминального триллера "Она едет рядом" (She Rides Shotgun), заявил Collider, что не против снять что-то "коммерческое" в будущем. "Думаю, сейчас в моей жизни настал период, когда, как вы говорите, я, пожалуй, больше придерживаюсь того, что мне ближе в творческом плане, но, знаете, я уверен, что так будет не всегда", - сказал он.

"Джеймс Бонд - это серьезное начинание, и, насколько мне известно, никто меня об этом не просит, - подытожил Эджертон. - Но, возможно, это не совсем то, что сделало бы меня счастливее. Я думаю, это серьезное старое начинание, оно как бы поглощает твою жизнь, такая роль".