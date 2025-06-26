Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде

Кинорежиссер Дени Вильнев переходит от "Дюны" к "007". Его привлекли для постановки следующего фильма о Джеймсе Бонде, первого фильма от Amazon MGM Studios, пишет УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Таня Лапуант, художественный партнер и жена Вильнева, выступит в качестве исполнительного продюсера. Как было объявлено ранее, Эми Паскаль и Дэвид Хейман выступят в качестве продюсеров.

Некоторые из моих ранних воспоминаний о походах в кино связаны с 007. Я рос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде с моим отцом, еще со времен "Доктора Ноу" с Шоном Коннери. Я преданный поклонник Бонда. Для меня он - священная территория. Я намерен чтить традицию и открыть путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно волнующее для меня и огромная честь - сказал Вильнев.

Паскаль и Хейман добавили: "Дени Вильнев был влюблен в фильмы о Джеймсе Бонде с тех пор, как был маленьким мальчиком. Он всегда мечтал снять этот фильм, и теперь это также наша мечта. Нам посчастливилось оказаться в руках этого выдающегося режиссера".

"Бонд" - одна из самых востребованных франшиз для кинематографистов. Сообщается, что среди режиссеров, с которыми были встречи для этого фильма, были Эдвард Бергер, Эдгар Райт и Пол Кинг.

В последний раз Вильнев был в кинотеатрах с фильмом "Дюна: Часть 2", который собрал более 700 миллионов долларов в прокате и был номинирован на "Оскар", включая лучший фильм, лучший звук и лучшие визуальные эффекты. Сейчас он готовится к третьему фильму "Дюна", съемки которого запланированы этим летом.

Неясно, когда начнется производство "Бонда", но ведутся поиски сценариста, который будет работать с Вильневом, чтобы вывести на большой экран новейшее воплощение секретного агента.

Дополнение

Новый "Бонд" станет 26-м фильмом франшизы и продолжением фильма 2021 года "007: Не время умирать", режиссером которого был Кэри Джоджи Фукунага, и который стал лебединой песней Дэниела Крейга в роли 007. Этот фильм также станет первым выходом "Бонда" после того, как Amazon поглотила давнего спонсора агента 007, компанию MGM, за 8,45 миллиарда долларов.

Amazon собирается привлечь новых продюсеров к франшизе о Джеймсе Бонде