Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда

Кінорежисер Дені Вільньов переходить від "Дюни" до "007". Його залучили для постановки наступного фільму про Джеймса Бонда, першого фільму від Amazon MGM Studios, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

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Таня Лапуант, художній партнер і дружина Вільньова, виступить як виконавчий продюсер. Як було оголошено раніше, Емі Паскаль і Девід Гейман виступлять як продюсери.

Деякі з моїх ранніх спогадів про походи в кіно пов'язані з 007. Я ріс, дивлячись фільми про Джеймса Бонда з моїм батьком, ще з часів "Доктора Ноу" з Шоном Коннері. Я відданий шанувальник Бонда. Для мене він - священна територія. Я маю намір шанувати традицію та відкрити шлях для багатьох нових місій. Це величезна відповідальність, але також неймовірно хвилююче для мене і величезна честь - сказав Вільньов.

Паскаль і Гейман додали: "Дені Вільньов був закоханий у фільми про Джеймса Бонда з того часу, як був маленьким хлопчиком. Він завжди мріяв зняти цей фільм, і тепер це також наша мрія. Нам пощастило опинитися в руках цього видатного режисера".

"Бонд" - одна з найбільш затребуваних франшиз для кінематографістів. Повідомляється, що серед режисерів, з якими були зустрічі для цього фільму, були Едвард Бергер, Едгар Райт та Пол Кінг.

Востаннє Вільньов був у кінотеатрах із фільмом "Дюна: Частина 2", який зібрав понад 700 мільйонів доларів у прокаті і був номінований на "Оскар", включаючи найкращий фільм, найкращий звук та найкращі візуальні ефекти. Наразі він готується до третього фільму "Дюна", зйомки якого заплановані цього літа.

Неясно, коли розпочнеться виробництво "Бонда", але ведуться пошуки сценариста, який працюватиме з Вільньовом, щоб вивести на великий екран новітнє втілення секретного агента.

Доповнення

Новий "Бонд" стане 26-м фільмом франшизи і продовженням фільму 2021 року "007: Не час помирати", режисером якого був Кері Джоджі Фукунага, і який став лебединою піснею Деніела Крейга в ролі 007. Цей фільм також стане першим виходом "Бонда" після того, як Amazon поглинула давнього спонсора агента 007, компанію MGM, за 8,45 мільярда доларів.

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда