Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"

Актор Тарон Еджертон, попри досвід роботи в шпигунському жанрі, заявив, що не вважає себе відповідним кандидатом на роль наступного Джеймса Бонда, пише УНН з посиланням на Variety.

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На запитання, чи готовий він претендувати на цю роль Еджертон відповів: "Ні. І я не думаю, що я хороший вибір. Мені здається, я надто сумбурний для цього".

35-річний валлійський актор додав, що йому дуже подобається цей персонаж, "особливо робота Деніела Крейга. Але я думаю, що я б не впорався з цією роллю, і, думаю, є багато класних молодих акторів, які б чудово впоралися з цією роллю. Думаю, це буде марною тратою часу".

Хоча новий Бонд поки не анонсований, перший фільм з моменту набуття права власності компанією Amazon MGM вже починає набувати форми. Режисером фільму стане Дені Вільньов, а минулого місяця видання Variety повідомило, що розглядається дата виходу фільму 2028 року.

Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда

Інсайдери повідомили Variety, що Amazon зацікавлений у підборі британського актора до 30 років, серед яких Джейкоб Елорді, Том Голланд і Гарріс Дікінсон (Елорді - австралієць).

Однак Еджертон, який зараз бере участь у прес-турах кримінального трилера "Вона їде поруч" (She Rides Shotgun), заявив Collider, що не проти зняти щось "комерційніше" у майбутньому. "Думаю, зараз у моєму житті настав період, коли, як ви кажете, я, мабуть, більше дотримуюсь того, що мені ближче у творчому плані, але, знаєте, я впевнений, що так буде не завжди", - сказав він.

"Джеймс Бонд - це серйозне починання, і, наскільки мені відомо, ніхто мене про це не просить, - підсумував Еджертон. - Але, можливо, це не зовсім те, що зробило б мене щасливішим. Я думаю, це серйозне старе починання, воно ніби поглинає твоє життя, така роль".