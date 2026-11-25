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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив 25 листопада ураження відразу двох НПЗ - Куйбишевського і Сизранського, пише УНН.

Самарський дубль: Сили оборони уразили Куйбишевський і Сизранський НПЗ. У ніч на 25 листопада в Самарській області спалахнули одразу два нафтопереробні заводи. Сили оборони України, у взаємодії з повстанським рухом на території рф "Черная искра", уразили Куйбишевський НПЗ у Самарі та Сизранський НПЗ у Сизрані - повідомили у Генштабі.

За даними Генштабу, "на Куйбишевському НПЗ зафіксовано влучання та пожежу. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установка риформінгу і 2 резервуари".

Це, як вказано, одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи, що входить до структури "Роснефти". Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

"Над Сизранським НПЗ піднявся густий дим, на території заводу масштабна пожежа. За попередньою інформацією, уражено установки: первинної переробки АВТ-6; очистки сірки; каталітичного риформінгу; гідроочистки; ізомеризації, а також 2 резервуари", - вказали у Генштабі.

Тим часом на Ростовщині, як повідомляється, уже рахують збитки попередніх ударів. "Новошахтинський НПЗ, уражений 23 листопада, зупинив роботу. В Азові після ураження 16 листопада на нафтобазі ТОВ "Флэш Энерджи" знищено два резервуари та пошкоджено ще чотири, а на нафтобазі "Азовская-3" - знищено чотири резервуари та пошкоджено ще п'ять", - зазначили у Генштабі.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

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