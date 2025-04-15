Антоніо Таяні

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19940 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 135811 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125936 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127418 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125782 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128159 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192745 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76803 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164045 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115422 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37515 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48450 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49402 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39178 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 22163 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 1010 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 16490 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39713 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49912 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 135837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1892 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10563 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12719 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108552 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110211 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Антоніо Таяні

Новини по темi

Між ЄС та США: Мелоні намагається зберегти коаліцію на тлі питань України та переозброєння Європи - Politico

Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.

Політика • 3 квітня, 14:39 • 10689 перегляди

Глава МЗС Італії: Європі доведеться більше купувати у США, щоб уникнути торгової війни з Трампом

Глава МЗС Італії Таяні назвав три ключові кроки для ЄС щоб уникнути торгової війни зі США. За його словами, Європі потрібно збільшити закупівлі американських товарів, підняти оборонні витрати та дерегулювати економіку.

Економіка • 31 січня, 23:22 • 44175 перегляди

Італія виділила 13 млн євро на відновлення енергетики України

Італія надала 13 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої війною енергетичної інфраструктури та стабілізацію електропостачання.

Економіка • 31 грудня, 11:27 • 24479 перегляди

Італія затвердила новий пакет військової допомоги Україні - ЗМІ

Італійський уряд схвалив десятий пакет військової допомоги Україні, деталі якого залишаються конфіденційними. Міністр оборони Гвідо Крозетто представить його у COPASIR. Країна продовжує підтримувати Київ у прагненні до справедливого миру.

Політика • 16 грудня, 14:24 • 19429 перегляди

Італія готова відправити миротворців в Україну

Міністр оборони Італії Крозетто заявив про готовність країни брати участь у миротворчій місії в Україні. Проте глава МЗС Таяні вважає таку дискусію передчасною, наголошуючи на необхідності досягнення "справедливого миру".

Війна • 14 грудня, 06:38 • 107453 перегляди

Ордер на арешт Нетаньягу: Боррель закликав країни ЄС виконати зобов'язання щодо Римського статуту

Боррель закликав країни ЄС виконати зобов'язання щодо арешту прем'єра Ізраїлю за рішенням МКС. Міністри G7 обговорили ордери на арешт Нетаньягу та командира ХАМАС на зустрічі в Італії.

Новини Світу • 26 листопада, 13:21 • 16632 перегляди

G7 на зустрічі голів МЗС в Італії обговорить війну рф проти України: очікують Сибігу

Міністри закордонних справ G7 проводять зустріч у Ф'юджі та Ананьї 25-26 листопада. На порядку денному - війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та інші міжнародні питання.

Війна • 25 листопада, 10:53 • 16367 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС у Варшаві: Посилення підтримки України та санкцій проти рф залишаються пріоритетами

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Варшаві підтвердили подальшу підтримку України та необхідність посилення санкцій проти рф. Німеччина продовжить постачання дронів, а Італія наголосила на важливості фінансової допомоги.

Новини Світу • 19 листопада, 21:14 • 51012 перегляди

Позиція Італії не змінюється: Таяні про використання Україною італійської зброї по території рф

Глава МЗС Італії підтвердив, що італійська зброя може використовуватися лише на території України. Таяні також підтримав ідею мирної конференції за участі РФ, Китаю, Індії та Бразилії.

Війна • 18 листопада, 17:19 • 30976 перегляди

"Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликають громадян терміново покинути Ліван

Європейські країни просять своїх громадян виїхати з Лівану через загрозу ізраїльського наступу. Деякі уряди організовують чартерні рейси, інші радять скористатися комерційними рейсами з Бейрута.

Новини Світу • 1 жовтня, 13:31 • 15700 перегляди

Італія вивела з Лівану частину військового контингенту

Італія зменшила чисельність своєї військової місії в Лівані, яка займається підготовкою місцевих військових. Уряд рекомендує громадянам Італії терміново залишати Ліван і готовий до евакуації в разі необхідності.

Новини Світу • 30 вересня, 19:42 • 25087 перегляди

Сибіга на міністерському засіданні G7+ закликав терміново зміцнити енергосистему України напередодні зими

Андрій Сибіга на засіданні G7+ у Нью-Йорку закликав союзників терміново посилити українську енергосистему. Він наголосив на необхідності захисту, відновлення та довгострокової стійкості енергетики України.

Війна • 23 вересня, 17:41 • 48068 перегляди

Країни ЄС розглядають можливість відкриття посольств в Афганістані і визнання Талібану - Bloomberg

Деякі європейські країни розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означало б дипломатичне визнання Талібану майже через три роки після падіння попереднього уряду.

Новини Світу • 16 липня, 15:06 • 18122 перегляди

Італія буде підтримувати відновлення України - Таяні

Італія направить Україні новий пакет збройної допомоги та підтримає зусилля з відновлення країни.

Війна • 15 червня, 18:10 • 131191 перегляди

Війна може зупинитися в будь-яких момент, росії треба припинити збройну агресію - глава МЗС Італії

Війна в Україні може припинитися, якщо Росія припинить свою збройну агресію, відновить територіальну цілісність України та припинить окупацію українських територій, вважає міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Війна • 15 червня, 18:00 • 48989 перегляди

Італія анонсувала новий пакет допомоги Україні на 140 млн євро

Італія планує надати Україні новий пакет допомоги на суму 140 мільйонів євро.

Війна • 11 червня, 10:51 • 27014 перегляди

Стало відомо, хто представлятиме Італію на Саміті миру

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні представлятиме країну на Саміті миру, який Україна організувала у Швейцарії на 15-16 червня.

Політика • 7 червня, 15:59 • 23508 перегляди

"Вся зброя, яка йде з Італії, має бути використана в Україні" - міністр закордонних справ Таяні

Італія не допустить використання наданої нею зброї для нанесення ударів по об'єктах в росії і не направить війська в Україну.

Війна • 30 травня, 10:10 • 30634 перегляди

Італія вимагає компенсації від ЄС за конфісковані Росією активи

Італійський уряд домагається від ЄС компенсації за збитки, яких зазнали італійські фірми через російські санкції, в тому числі розглядає ідею дозволити компаніям, чиї активи були арештовані Москвою, подавати заявки на заморожені європейські активи, що належать російським суб'єктам господарювання.

Економіка • 3 травня, 00:40 • 33909 перегляди

"Вкрай важливо", щоб Україна негайно отримала більше ресурсів - Блінкен

Країни G7 зобов'язалися надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та артилерії, щоб допомогти відбити російське вторгнення, водночас вивчаючи можливості використання заморожених російських активів для підтримки України.

Війна • 19 квітня, 12:34 • 16433 перегляди

Кулеба обговорив із Таяні, як Італія може допомогти зміцнити протиповітряну оборону України

Під час зустрічі Кулеба та Таяні обговорили, як Італія може допомогти зміцнити протиповітряну оборону України.

Політика • 19 квітня, 07:49 • 22342 перегляди

Зусилля для припинення війн на Близькому Сході та в Україні у фокусі уваги під час зустрічі G7

Зустріч міністрів закордонних справ G7 буде зосереджена на закликах до припинення вогню в Газі, зниженні напруженості у відносинах між Ізраїлем та Іраном, а також на підтвердженні повної підтримки України в її боротьбі проти російської агресії.

Війна • 16 квітня, 07:35 • 22702 перегляди

Країни НАТО погодились почати планування довгострокової підтримки України: обговорюють створення фонду в 100 мільярдів євро

НАТО планує довгострокову військову підтримку України через запропонований фонд у 100 мільярдів євро, але ця пропозиція отримала неоднозначну реакцію з боку союзників.

Політика • 4 квітня, 06:25 • 21260 перегляди

В Італії закликали росію не використовувати теракт у підмосков'ї для ескалації війни проти України

Італія закликає росію не використовувати теракт у Москві для ескалації війни проти України і закликає до спокою та уникнення ескалації.

Війна • 24 березня, 15:35 • 71084 перегляди

Війська НАТО в Україні підвищують ризик третьої світової війни – МЗС Італії

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні попередив, що розгортання військ НАТО в Україні збільшить ризик Третьої світової війни, виключивши можливість відправки італійських військ на допомогу Києву проти російського вторгнення.

Війна • 16 березня, 00:04 • 92543 перегляди

Глава МЗС Італії не підтримує розміщення військ НАТО в Україні та застерігає від ризиків світової війни

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні застерігає від розгортання військ НАТО в Україні, заявляючи, що це загрожує Третьою світовою війною, водночас підтримуючи надання військової, економічної та технічної допомоги, щоб допомогти Україні захистити себе.

Війна • 15 березня, 16:09 • 29167 перегляди

Сенат Італії схвалив участь у військово-морській місії ЄС із захисту кораблів у Червоному морі від нападів хуситів

Сенат Італії схвалив участь країни у військово-морській місії ЄС із захисту вантажних суден у Червоному морі від нападів повстанців-хуситів у Ємені.

Новини Світу • 6 березня, 11:15 • 25235 перегляди

Італія сподівається невдовзі підписати безпекову угоду з Україною - голова МЗС

Італія близька до підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною, яка матиме політичне і символічне значення для підтримки міжнародного права.

Політика • 22 лютого, 12:46 • 26814 перегляди

Фінансування Агентства ООН у справах біженців у Газі призупинили ще три країни

Великобританія, Італія та Фінляндія призупинили фінансування Агентства ООН у справах біженців в Газі після звинувачень у причетності деяких співробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Раніше США, Австралія і Канада також заморозили фінансування Агентства.

Новини Світу • 27 січня, 15:50 • 34321 перегляди