Антоніо Таяні

Зусилля для припинення війн на Близькому Сході та в Україні у фокусі уваги під час зустрічі G7

Зустріч міністрів закордонних справ G7 буде зосереджена на закликах до припинення вогню в Газі, зниженні напруженості у відносинах між Ізраїлем та Іраном, а також на підтвердженні повної підтримки України в її боротьбі проти російської агресії.