Антоніо Таяні

Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні опинилася у складній ситуації через плани переозброєння Європи та роль ЄС щодо України, намагаючись зберегти коаліційний уряд.
Глава МЗС Італії Таяні назвав три ключові кроки для ЄС щоб уникнути торгової війни зі США. За його словами, Європі потрібно збільшити закупівлі американських товарів, підняти оборонні витрати та дерегулювати економіку.
Італія надала 13 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої війною енергетичної інфраструктури та стабілізацію електропостачання.
Італійський уряд схвалив десятий пакет військової допомоги Україні, деталі якого залишаються конфіденційними. Міністр оборони Гвідо Крозетто представить його у COPASIR. Країна продовжує підтримувати Київ у прагненні до справедливого миру.
Міністр оборони Італії Крозетто заявив про готовність країни брати участь у миротворчій місії в Україні. Проте глава МЗС Таяні вважає таку дискусію передчасною, наголошуючи на необхідності досягнення "справедливого миру".
Боррель закликав країни ЄС виконати зобов'язання щодо арешту прем'єра Ізраїлю за рішенням МКС. Міністри G7 обговорили ордери на арешт Нетаньягу та командира ХАМАС на зустрічі в Італії.
Міністри закордонних справ G7 проводять зустріч у Ф'юджі та Ананьї 25-26 листопада. На порядку денному - війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та інші міжнародні питання.
Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Варшаві підтвердили подальшу підтримку України та необхідність посилення санкцій проти рф. Німеччина продовжить постачання дронів, а Італія наголосила на важливості фінансової допомоги.
Глава МЗС Італії підтвердив, що італійська зброя може використовуватися лише на території України. Таяні також підтримав ідею мирної конференції за участі РФ, Китаю, Індії та Бразилії.
Європейські країни просять своїх громадян виїхати з Лівану через загрозу ізраїльського наступу. Деякі уряди організовують чартерні рейси, інші радять скористатися комерційними рейсами з Бейрута.
Італія зменшила чисельність своєї військової місії в Лівані, яка займається підготовкою місцевих військових. Уряд рекомендує громадянам Італії терміново залишати Ліван і готовий до евакуації в разі необхідності.
Андрій Сибіга на засіданні G7+ у Нью-Йорку закликав союзників терміново посилити українську енергосистему. Він наголосив на необхідності захисту, відновлення та довгострокової стійкості енергетики України.
Деякі європейські країни розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означало б дипломатичне визнання Талібану майже через три роки після падіння попереднього уряду.
Італія направить Україні новий пакет збройної допомоги та підтримає зусилля з відновлення країни.
Війна в Україні може припинитися, якщо Росія припинить свою збройну агресію, відновить територіальну цілісність України та припинить окупацію українських територій, вважає міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги на суму 140 мільйонів євро.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні представлятиме країну на Саміті миру, який Україна організувала у Швейцарії на 15-16 червня.
Італія не допустить використання наданої нею зброї для нанесення ударів по об'єктах в росії і не направить війська в Україну.
Італійський уряд домагається від ЄС компенсації за збитки, яких зазнали італійські фірми через російські санкції, в тому числі розглядає ідею дозволити компаніям, чиї активи були арештовані Москвою, подавати заявки на заморожені європейські активи, що належать російським суб'єктам господарювання.
Країни G7 зобов'язалися надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та артилерії, щоб допомогти відбити російське вторгнення, водночас вивчаючи можливості використання заморожених російських активів для підтримки України.
Під час зустрічі Кулеба та Таяні обговорили, як Італія може допомогти зміцнити протиповітряну оборону України.
Зустріч міністрів закордонних справ G7 буде зосереджена на закликах до припинення вогню в Газі, зниженні напруженості у відносинах між Ізраїлем та Іраном, а також на підтвердженні повної підтримки України в її боротьбі проти російської агресії.
НАТО планує довгострокову військову підтримку України через запропонований фонд у 100 мільярдів євро, але ця пропозиція отримала неоднозначну реакцію з боку союзників.
Італія закликає росію не використовувати теракт у Москві для ескалації війни проти України і закликає до спокою та уникнення ескалації.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні попередив, що розгортання військ НАТО в Україні збільшить ризик Третьої світової війни, виключивши можливість відправки італійських військ на допомогу Києву проти російського вторгнення.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні застерігає від розгортання військ НАТО в Україні, заявляючи, що це загрожує Третьою світовою війною, водночас підтримуючи надання військової, економічної та технічної допомоги, щоб допомогти Україні захистити себе.
Сенат Італії схвалив участь країни у військово-морській місії ЄС із захисту вантажних суден у Червоному морі від нападів повстанців-хуситів у Ємені.
Італія близька до підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною, яка матиме політичне і символічне значення для підтримки міжнародного права.
Великобританія, Італія та Фінляндія призупинили фінансування Агентства ООН у справах біженців в Газі після звинувачень у причетності деяких співробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Раніше США, Австралія і Канада також заморозили фінансування Агентства.