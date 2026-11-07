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The Washington Post

Дані глави МЗС Італії опинилися в даркнеті через підтримку України

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Антоніо Таяні заявив, що проросійські хакери опублікували його дані в даркнеті. Італія закликала G7 узгодити відповідь на кіберзагрози.

Дані глави МЗС Італії опинилися в даркнеті через підтримку України
Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у суботу, що його персональні дані були опубліковані в даркнеті — за його словами, проросійськими хакерами. Він додав, що цей крок пов’язаний із підтримкою України з боку італійського уряду, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка є однією з найрішучіших прихильниць України серед західних лідерів, висловила підтримку Таяні. Вона зазначила, що продаж конфіденційної інформації про державних посадовців викликає "серйозне занепокоєння".

Видання зазначає, що москва поки що не прокоментувала цей інцидент. росія послідовно заперечує свою причетність до кібератак або хакерських операцій за кордоном.

Таяні, який також обіймає посаду заступника прем’єр-міністра Італії, написав у соцмережі X, що через "відкриту підтримку свободи та незалежності суверенної держави" він став мішенню. За його словами, хакери шукають додаткову інформацію про нього та його родину й готові платити за неї.

Таяні додав, що ці атаки також стали реакцією на зусилля Міністерства закордонних справ, спрямовані на посилення кібербезпеки.

Зловмисники попередили про нову хвилю атак під час самітів ЄС за участі Зеленського - FT07.11.26, 08:02 • 9288 переглядiв

На скріншотах, які бачили журналісти Reuters, фотографія Таяні фігурує у списку з 18 "громадян, вороже налаштованих до російської федерації"; до цього переліку також увійшли експерти з кібербезпеки.

Як повідомило агентству Reuters джерело, наближене до міністра, ці дані були виявлені в даркнеті (у сегменті, доступному через мережу Tor) під час моніторингу, який проводили органи, відповідальні за кібербезпеку.

За словами джерела, наразі триває подальше розслідування.

У листі до міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро Таяні закликав країни "Групи семи" (G7) включити питання гібридної війни та нещодавніх кібератак на критичну інфраструктуру в Європі до порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ, що відбудеться наступного тижня, а також узгодити спільну відповідь на ці загрози.

Антоніна Туманова

ПолітикаКриміналСвіт
Кібератака
російська пропаганда
Санкції
Соціальна мережа
Війна в Україні
Джорджа Мелоні
Антоніо Таяні
Reuters
Італія
Європа
Україна