Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що питання проведення гуманітарної місії на Кінбурнській косі наразі не взяли в роботу. Про це омбудсмен сказав під час спілкування з представниками медіа, передає УНН.

За його словами, перед початком відповідних переговорів необхідно отримати позицію Збройних сил України щодо можливості забезпечення режиму тиші без шкоди для обороноздатності країни.

Омбудсмен повідомив, що вже отримав звернення щодо можливості проведення гуманітарної операції на території Миколаївської області. Але пріоритетним залишається питання безпеки та погодження відповідних дій з українськими військовими.

Я побачив цю інформацію, до мене надійшли вже звернення. По Миколаївській області – ще ми не брали це в роботу. Як людина, яка в цьому бере безпосередню участь, я виходжу спочатку з позиції ЗСУ. Щоб передавати будь-яку пропозицію російській стороні за участі американських посередників, мені треба почути позицію ЗСУ. Поки я не отримаю відповідь щодо можливості забезпечення режиму тиші, щоб це не відобразилося на нашій обороноздатності, про жоден регіон ми не можемо казати