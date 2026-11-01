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Гуманітарна місія в Олешках завершилася: мешканці вже в Україні - Лубінець

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Мешканців тимчасово окупованих Олешок доправили на підконтрольну Україні територію. Команда омбудсмана визначила їхні потреби та планує нові місії.

Гуманітарна місія в Олешках завершилася: мешканці вже в Україні - Лубінець

Гуманітарна місія в тимчасово окупованих Олешках (Херсонська область) успішно завершилася. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує УНН.

Деталі

За його словами, люди "дуже втомлені після складної дороги, але водночас щасливі".

Діляться пережитим, розповідають про свої плани, говорять про те, що потрібно їм зараз. Моя команда вже поспілкувалася з кожним та кожною, щоб визначити першочергові потреби та необхідну допомогу. І ми не зупиняємося на цій місії. Разом із уповноваженою з прав людини в рф Яною Лантратовою домовилися продовжити роботу над регулярними гуманітарними місіями. Олешки мають стати першим кроком. Люди, які живуть поблизу лінії фронту, потребують постійної підтримки. Будемо працювати, щоб вони її отримували

- написав омбудсман.

Нагадаємо

Напередодні УНН провів репортаж про гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках.

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Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Олешки
Херсонська область