росіяни підготувались до удару - Зеленський закликав вночі та протягом завтрашньої доби реагувати на тривоги

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав реагувати на сигнали ракетної небезпеки, зазначивши, що є інформація, що росія підготувалася до удару, передає УНН.

Обов’язково сьогодні ввечері, вночі та протягом завтрашньої доби, будь ласка, зважайте на сигнали ракетної небезпеки. Є інформація, що росіяни підготувались до удару. Бережіть себе. І вони там, у росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь - сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Він додав, що на Ставці була доповідь ГУР про російські ракетні плани – по виробництву балістики, по виробництву крилатих ракет, зазначивши, що такий обсяг виробництва, як вони планують, – не для миру.

росія, на жаль, отримує більше балістики від Північної Кореї: ідеться про десятки ракет на місяць. Це вкрай небезпечно, і не тільки для України. Завдяки застосуванню їхньої балістики в цій війні Північна Корея робить свою зброю більш ефективною. Для всього регіону поруч із Кореєю це додаткові виклики. І для нас у Європі це теж виклик: якщо росія має такого союзника, який передає балістику, то потрібен чіткий паритет і для України, щоб ми могли на рівних відповідати на російську загрозу. Європа має ракети, які завдають дійсно ефективних ударів. Німеччина, Франція, Британія, Італія – говоримо про те, що протидія російському глобальному бандитизму за підтримки їхнього союзника в Пхеньяні має спиратись на більше відповідне постачання для України - додав Зеленський.

За його словами, треба повернутись і до розмови про знищення пускових балістики з росії. Президент наголосив, що технології для цього є в західних партнерів, і щоб швидше схилити росію до миру, щоб надійніше гарантувати безпеку, мають бути такі технології у нас, в Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до засідання "Рамштайну" - "зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією, будемо говорити і про додаткове фінансування".