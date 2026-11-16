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россияне подготовились к удару — Зеленский призвал ночью и в течение завтрашних суток реагировать на тревоги

Киев • УНН

 • 3250 просмотра

Зеленский призвал реагировать на сигналы опасности из-за возможного удара России. Он заявил о ракетах КНДР и потребности Украины в западных технологиях.

россияне подготовились к удару — Зеленский призвал ночью и в течение завтрашних суток реагировать на тревоги
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал реагировать на сигналы ракетной опасности, отметив, что есть информация о подготовке россии к удару, передает УНН

Обязательно сегодня вечером, ночью и в течение завтрашнего дня, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. Есть информация, что россияне подготовились к удару. Берегите себя. И они там, в россии, должны знать, что на каждое их зло будет наш справедливый ответ 

- сказал Зеленский во время вечернего видеообращения. 

Он добавил, что на Ставке состоялся доклад ГУР о российских ракетных планах — по производству баллистических ракет, по производству крылатых ракет, отметив, что такой объем производства, который они планируют, — не для мира.

россия, к сожалению, получает больше баллистических ракет от Северной Кореи: речь идет о десятках ракет в месяц. Это крайне опасно, и не только для Украины. Благодаря применению их баллистических ракет в этой войне Северная Корея делает свое оружие более эффективным. Для всего региона рядом с Кореей это дополнительные вызовы. И для нас в Европе это тоже вызов: если у россии есть такой союзник, который передает баллистические ракеты, то нужен четкий паритет и для Украины, чтобы мы могли на равных отвечать на российскую угрозу. У Европы есть ракеты, которые наносят действительно эффективные удары. Германия, Франция, Британия, Италия — мы говорим о том, что противодействие российскому глобальному бандитизму при поддержке их союзника в Пхеньяне должно опираться на более соответствующие поставки для Украины 

- добавил Зеленский. 

По его словам, нужно вернуться и к разговору об уничтожении пусковых установок баллистических ракет из россии. Президент подчеркнул, что технологии для этого есть у западных партнеров, и чтобы быстрее склонить россию к миру, чтобы надежнее гарантировать безопасность, такие технологии должны быть у нас, в Украине.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к заседанию "Рамштайна" — "сосредотачиваемся на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации боеприпасами, будем говорить и о дополнительном финансировании".

Павел Башинский

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