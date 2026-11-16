Завтра відбудеться засідання "Рамштайну" - які потреби України представить міністр оборони Євген Хмара
Київ • УНН
Україна під час засідання "Рамштайн" буде говорити про необхідність у перехоплювачах для ППО, амуніції для авіації та додаткового фінансування. Також обговорять виробництво дронів і спільні проєкти.
Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до засідання "Рамштайну" - "зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією, будемо говорити і про додаткове фінансування", передає УНН.
Готуємось до зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн" уже завтра – міністр оборони Євгеній Хмара представить наші потреби та ключові пріоритети у співпраці. Звісно, зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією. Є перспектива збільшити виробництво дронів для наших Сил оборони. Будемо говорити про додаткове фінансування
За словами Президента, потрібно й більше імпульсу для спільних із партнерами виробництв. Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати.
Зеленський заявив, що "Коаліція охочих" може стати історичною і анонсував ревізію інших коаліцій15.11.26, 22:57 • 2856 переглядiв
Розраховую на змістовну зустріч. Міністр оборони доповів і щодо виконання плану далекобійних санкцій: наші українські дипстрайки досягають визначених цілей. Затвердив нові операції. Слава Україні!
Україна напередодні "Рамштайну"передала НАТО список нагальних потреб у засобах ППО07.09.26, 12:32 • 4557 переглядiв