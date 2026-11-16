Завтра відбудеться засідання "Рамштайну" - які потреби України представить міністр оборони Євген Хмара

Володимир Зеленський і Євген Хмара

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку до засідання "Рамштайну" - "зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією, будемо говорити і про додаткове фінансування", передає УНН.

Готуємось до зустрічі оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн" уже завтра – міністр оборони Євгеній Хмара представить наші потреби та ключові пріоритети у співпраці. Звісно, зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією. Є перспектива збільшити виробництво дронів для наших Сил оборони. Будемо говорити про додаткове фінансування - повідомив Зеленський.

За словами Президента, потрібно й більше імпульсу для спільних із партнерами виробництв. Швидкість нашої роботи повинна збільшуватись, і кожен день має давати Україні та партнерам результати.

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Розраховую на змістовну зустріч. Міністр оборони доповів і щодо виконання плану далекобійних санкцій: наші українські дипстрайки досягають визначених цілей. Затвердив нові операції. Слава Україні! - резюмував Глава держави.

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