Зеленський заявив, що "Коаліція охочих" може стати історичною і анонсував ревізію інших коаліцій
Київ • УНН
Зустріч має визначити сильну європейську позицію для переговорів щодо України. Зеленський також ініціює ревізію коаліцій підтримки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч Коаліції охочих може стати історичною - визначити на 100% сильну європейську позицію для перемовин, передає УНН.
Готуємо зустріч Коаліції охочих, важлива зустріч – може бути зустріч історична. Можемо визначити на 100% сильну європейську позицію для перемовин. Тристоронній формат – Україна, Америка, росія – має стати не просто чотиристороннім форматом, але й на порядок сильнішим
Крім того, Зеленський анонсував ревізію роботи наявних коаліцій на підтримку України: які дійсно виконують свої завдання, а які залишаються пустими, якщо чесно.
Будемо наповнювати це. Дякую всім, хто нам допомагає
У Берліні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" - Мерц назвав дату та ключові питання03.11.26, 18:00 • 35990 переглядiв