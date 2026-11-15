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Зеленський заявив, що "Коаліція охочих" може стати історичною і анонсував ревізію інших коаліцій

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Зустріч має визначити сильну європейську позицію для переговорів щодо України. Зеленський також ініціює ревізію коаліцій підтримки.

Зеленський заявив, що "Коаліція охочих" може стати історичною і анонсував ревізію інших коаліцій
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч Коаліції охочих може стати історичною - визначити на 100% сильну європейську позицію для перемовин, передає УНН.

Готуємо зустріч Коаліції охочих, важлива зустріч – може бути зустріч історична. Можемо визначити на 100% сильну європейську позицію для перемовин. Тристоронній формат – Україна, Америка, росія – має стати не просто чотиристороннім форматом, але й на порядок сильнішим 

- повідомив Зеленський.

Крім того, Зеленський анонсував ревізію роботи наявних коаліцій на підтримку України: які дійсно виконують свої завдання, а які залишаються пустими, якщо чесно.

Будемо наповнювати це. Дякую всім, хто нам допомагає 

- резюмував Глава держави.

У Берліні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" - Мерц назвав дату та ключові питання03.11.26, 18:00 • 35990 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
"Коаліція охочих"
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна