Зеленський заявив, що "Коаліція охочих" може стати історичною і анонсував ревізію інших коаліцій

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч Коаліції охочих може стати історичною - визначити на 100% сильну європейську позицію для перемовин, передає УНН.

Готуємо зустріч Коаліції охочих, важлива зустріч – може бути зустріч історична. Можемо визначити на 100% сильну європейську позицію для перемовин. Тристоронній формат – Україна, Америка, росія – має стати не просто чотиристороннім форматом, але й на порядок сильнішим - повідомив Зеленський.

Крім того, Зеленський анонсував ревізію роботи наявних коаліцій на підтримку України: які дійсно виконують свої завдання, а які залишаються пустими, якщо чесно.

Будемо наповнювати це. Дякую всім, хто нам допомагає - резюмував Глава держави.

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