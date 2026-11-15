Зеленский заявил, что "Коалиция желающих" может стать исторической, и анонсировал ревизию других коалиций
Киев • УНН
Встреча должна определить сильную европейскую позицию для переговоров по Украине. Зеленский также инициирует ревизию коалиций поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча «Коалиции желающих» может стать исторической — определить на 100% сильную европейскую позицию для переговоров, передает УНН.
Готовим встречу «Коалиции желающих», важная встреча — может быть историческая встреча. Можем на 100% определить сильную европейскую позицию для переговоров. Трехсторонний формат — Украина, Америка, Россия — должен стать не просто четырехсторонним форматом, но и на порядок сильнее
Кроме того, Зеленский анонсировал ревизию работы существующих коалиций в поддержку Украины: какие действительно выполняют свои задачи, а какие, если честно, остаются пустыми.
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В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы03.11.26, 18:00 • 35991 просмотр